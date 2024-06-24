Даже не мониторя умышленно, а просто нанизывая в ряд то, что бросается в глаза при беглом просмотре новостной ленты.

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Безпрецедентна (вдесятеро вища проти звичайного рівня) атака рашистських ботів під відео зі швейцарського Саміту миру — буквально "інформістерика", німий крик "ааааа!". Ганебний візит х...ла (інакше його вже не назвеш!) до Пн Кореї — просто-таки "на цирлах". Інфа від фінської розвідки, що Росія зняла з російсько-фінського кордону 80% війська й техніки, щоб перекинути в Україну.

Власне, вже цього досить, щоб зрозуміти: справи супостатів — кепські, дуже. "На ізльотє".

А це, своєю чергою, означає, що найближчими тижнями/місяцями звідусюди, "з увімкненого й вимкненого, з отворів і розеток" (с) нам навперебій розповідатимуть, як все кепсько і безнадійно — у нас (!). І будуть множитись, аки віруси, лукаві заголовки на кшталт "Ми програємо цю війну", і експертні простирадла про те, як "всьопропало", і витягатися з фсбшного нафталіну сценарії 2014-го (благо молодь їх уже не пам'ятає, та й не тільки молодь — недавно й журналісти мені зробили круглі очі, коли я нагадала кампанію "віддаймо Крим і Донбас Росії" в наших ЗМІ перед 2014 роком: ой, а що, правда таке було?..), і пригадуватимуть нам "билоє братство", і будитимуть жалість і співчуття до "їхніх мальчіков" - словом, інформаційно вразливим в ідеалі краще б до осені взагалі все повимикати (якби ж то змога!), щоб не було спокуси...

Тому що цей ресурс "внутрішнього впливу" у них в руках — понад 20 років. І неважко здогадатися, що саме він зараз буде залучений на повну потугу.

Тож є сенс приготуватися.

І стежити за руками.