Продолжаю тему западной помощи трансформациям в россии, которые практически ничего Цивилизации не будут стоить. В этом смысле ничто не будет стоить так дёшево и не будет цениться так дорого, как поддержка в новых условиях "исторической" Декларация прав народов России.

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Этот ленинско-сталинский документ (по другой версии — автором текста является троцкий), принятый совнаркомом рсфср 2 (15) ноября 1917 года, обретает сейчас настоящую актуальность и может быть полностью поддержан Западом как основа национально-освободительного движения в колониях мордора, но только в случае полного и безоговорочного отказа новых национальных образований от ядерного оружия — с полным уничтожением всех существующих его арсеналов или, в худшем случае, хотя бы возвращения их (юридически и физически) россии.

Запад боится развала ядерного государства не потому что развала, а потому что ядерного, — так вот это и должно быть учтено, и пусть оно тогда разваливается на радость всему миру.

Так что все народы россии — татары, ханты/манси, якуты, тувинцы (то есть монголы) и так далее — должны быть оповещены и о соответствующей поддержке их борьбы за независимость, и о вышеуказанном необходимом условии такой деколонизации, и даже о возможной финансовой помощи, хотя можно и без неё — хватит снятия со всех новых стран антироссийских санкций (деньги же им предоставят китайцы).

Свободу российским татаро-монголам и слава Украине!