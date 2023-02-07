Блог | Олена Степова: Дефицит лекарств в России: кто ускоряет уничтожение россиян

Кожен раз розглядаючи новини з росії, я намагаюся знайти відповідь на питання, чому росіяни так завзято вбивають росіян.

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Я не знаю, навіщо воно мені те, хай вбивають та вбиваються, але ж є одне "але", останні 9 років росіяни вперто вбиваються не тільки у середині своєї країни, а й лізуть вмирати на інші території. Тому, мабуть це питання й відповідь змогли б якось пришвидшити пошук відповіді ще на одне питання: що нам з усім цим робити та як зупинити цю навалу, яка й сама жити не хоче й іншим не дає.

От погодьтеся, якщо придивитися до подій на росії, то складеться враження, що увесь народ цієї країни зациклений не тільки на знищенні українців та інших людей, а й на власному знищенні.

Уся філософія життя середньостатистичного росіянина, це вмерти.

Вмерти за росію, путіна, за свої мрії, за майбутнє. Усі їх розмови про смерть та знищення. Вбити, знищити за будь яку ціну та вмерти за будь яку ціну, це найчастіші слова, що вживають росіяни.

Вони навіть не замислюються, як це — "вмерти за майбутнє".

Вони не замислюються над тим, що рівень їх життя, це вже знищення. Бо жити в таких умовах, їсти те, що вони їдять, я вже не кажу за те, що вони п’ють, це просто самогубство.

Вони не замислюються над тим, що майбутнє будується життям, а не смертю.

Вони не замислюються над тим, що їх жертва та смерть заради ідей кремля, путіна — нікчемні, вони не залишать сліду ні в історії, ніде.

Як-то кажуть на росії "помер Максим, то й хрін з ним".

Ось це справжнє, це правда, усім там байдуже, хто, як й від чого й заради чого помре.

Уся держава виглядає, як машина по знищенню людини.

Так було у часи срср, так є там й зараз.

Якщо спитати росіян, що означає для них життя, яка ціна життя на росії та що таке ціна життя, вони, звісно ж, пафосно почнуть казати про безцінність життя людини. Насправді, на росії з часів срср відбулося повне знецінення людини, людського життя, а ось культ смерті набрав певного цінового значення: скільки заплатять, якщо вмерти, що я отримаю, якщо вб’ю.

Війну вони розглядають, як фактор особистого збагачення. Бо ж війна, це трофеї, так вчили їх з часів "великої вітчизняної", тобто Другої світової війни.

Трофеї, це викликало заздрість, це був скарб й гордість родини. Ніхто не питався, як це "трофеї". Усі розуміли лише одне: йдеш вбивати, то можеш забрати собі усе, що було у вбитої людини.

Це настільки нормально для росіян, що не виникає жодного питання з цього приводу.

Красти-це ще одна найважливіша філософія та потреба руської людини. Красти будь що, потрібне й не потрібне. Не вкрав, не викликаєш поваги. Тягнуть усе, з двору сусіда, з роботи, з магазину, з армії. Одні крадуть мільйонами, інші туалетним папером.

Красти там, де людина у здоровому глузді не тільки не посміла б, у неї думки не виникло, у лікарнях, у інвалідів, у…та боже ж ти мій, я завжди дивуюсь людям. Які тягнуть з роботи хоч аркуш паперу, хоч маску на обличчя, а потім жаліються, чому ми так погано живемо, бо ж ось, у Європі. У Європі жодній людині не прийде на розум вкрасти гуманітарні маски у ФАПі у селі під час епідемії та продати їх, чи з лікарні, чи з складів. Й не тільки маски, це приклад, життєвий, який я спостерігала. Це взагалі настільки поширене явище, що я вже визначила, що притаманне воно не тільки росіянам, а гомо-советікусу, радянській людини, яка з пелюшок привчена так жити: відноситися до навколишнього світу, середовища, людей, як до тимчасового явища, перед яким немає відповідальності.

У кого крадуть? – у держави, у сусіда, у родичів, з роботи, звідусіль.

Якось потрапила на відео з Ростовської області, де батько, що гуляв з дитиною, на її вимогу вкрав гарно зроблену годівничку, що висіла біля будинку. Тобто дитина спокійно розуміла, що то чуже. А батько спокійно вкрав те чуже, показавши дитині, що це норма, брати чуже. В у цьому уся росія. У цьому увесь її глибинний та сакральний пласт.

Вкрасти. Вбити. Вмерти.

Якщо ви подивитеся на життя росіян, то зрозумієте чому їм так легко померти. Їх нічого не тримає у цьому руському болоті, бо їх життя це безнадьога точка ру.

Так вибудована їх країна та їх суспільство.

Тому, кожен раз, коли я читаю про аварії на російських підприємствах, про смертність росіян від вірусів та хвороб, про кількість отруйної, небезпечної їжі, яку виготовляють росіяни, щоб труїти росіян, бо їм просто байдуже на те, що навколо їх, про те, як живуть їх деревні, міста та федеральні округи, які поза зоною москви, про якість їх ліків та лікарень, про рівень їх соціального життя, я розумію тільки одне, уся росія прагне смерті, усі росія прагне вбивати, якщо їм не вдається це робити з іншими, вони знищують одне одного.

Лікарні росії, це просто ворота у пекло.

Це підтверджено ОРДЛО та ковід-епідемією, яка стала візитівкою росії, відкривши світові усі проблеми, бо ж така розрекламована російська вакцина "Супутник" не змогла зберегти здоров’я та життя росіян.

Наразі в ОРДЛО люди вже чітко визначили, що російські ліки та якість послуг на багато рівней нижче, ніж в Україні. Тому усі 8 років, поки "Україна дамбіла бамбас" мешканці ОРДЛО їхали до мирних територій України за ліками та медичними послугами.

Перше, що знищила росія в ОРДЛО, це були медичні заклади, бо вивезли сучасне обладнання, машини "швидких", а лікарі –професіонали просто виїхали, бо не змогли працювати в умовах "автомат біля скроні" та ліки невідповідної якості, якими вимагають врятувати пораненого чи хворого асвабадітіля.

На росії дуже багато випадків, масового знищення росіян саме медичними працівниками через халатність, низьку якість освіти чи просто байдужість, я писала про це.

Коли росія почала агресію проти України, вона була настільки впевнена у швидкій перемозі, що навіть не підготувала банк крові, польові шпиталі, військові шпиталі, не забезпечила військових аптечками. А може й не була впевнена, просто руський авось, просто не було нічого, та й рятувати людей на росії якось не навчені. Тому аптечки росіян, які знаходять біля загиблих, це просто страшне, в будь якій машині будь якого автолюбителя України аптечка з погляду росіян, це космос.

Зараз, коли усі лікарні ОРДЛО забиті пораненими, то вже є якась статистика та погляд навіть проросійських людей ОРДЛО на те, що там відбувається у медицині. Серед поранених військових, вагнерівців чи добровольців росії смертність десь 80%. Тобто важкі взагалі не виживають. Стікають кров,ю ще на полі бою. Ноги, руки, як вижив, ніхто не рятує, бо оті жгути часів другої світової, вони не здатні якісно зупинити кров та зберегти тканину. То зростає процент ампутованих, які вже "путінськи самовари". Дефіцит крові для переливання є, як в ОРДЛО так й на росії, тай мешканці ОРДЛО кажуть, що кров низької якості, бо йде забір у всіх, хто тільки може й хоче. То це кров, яка може бути й зі СНІДом й гепатитами, тому зараження військових та поширення небезпечних хвороб дуже велике. Далі сепсис, гангрена… взагалі, лікарів й медичних працівників в ОРДЛО не вистачає. Як вдається когось відправити на росію, то хоч якийсь шанс вижити.

Однак. Ці шанси вже тануть, як сніги під весняним сонечком, бо ж росія входить у санкційну турбулентність.

За те, що за агресію прийдеться відповідати, на росії теж ніхто не думав та були впевнені у безкарності. Ну, це звичка, дійсно це тут є, бо ж стільки війн, стільки горя принесла росія світі, а покарання дійсно не було.

Тому санкції спочатку смішили росіян, а ось тепер вже лячно. На росії з подивом та страхом обговорюють той факт, що через санкції на росії тануть запаси імпортних ліків та компонентів для виготовлення російських. Аптеки забиті "пустушками", тобто тертою крейдою, яку продають, як ліки.

Ось трошки новин з росії, що зрозуміти про що йдеться: "Міжвідомча комісія, створена Міністерством охорони здоров’я для визначення дефіциту препаратів або ризику його виникнення у 2022—2023 роках, включила до списку таких препаратів 86 позицій (85 МПН, один із них у різних формах). Відповідний перелік препаратів, щодо яких поширюються положення постанов уряду російської федерації № 593 від 05.04.2022 та № 440 від 23.03.2022, опубліковано у закритій частині Державного реєстру лікарських засобів. У прес-службі МОЗ рф ще раз зазначили, що "до переліку включені препарати, стосовно яких пріоритетно прийматимуться заходи для забезпечення їх доступності на ринку".

У список дефіцитних ліків ввійшло дуже багато діабетичних, знеболювальних препаратів, препаратів для лікування туберкулезу, гепатитів, банальні "ібупрофен", "лідокаїн", дуже багато антибіотиків. Тобто здоров’я та життя росіян поставили на паузу, війна важливіше.

То постає питання, чому так. Чому життя росіян нічого не варте в їх країні для самих росіян. Бо це народ, який згоден так жити, й це влада, представники цього народу, яка своїми діями знищує цей самий народ.

Можливо, колись знайдуться люди, які почнуть шукати відповідь на питання, чому росія зникла. Я залишу відповідь тут, щоб не шукали: на росії люди самознищилися, самі себе вбили. Війнами, вчинками, ненавистю, заздрістю, байдужістю.

Колись я написала, якщо б я хотіла знищити цілу країну, я б робила усе, що робить путін, але, ось знаєте, це не повна версія, бо ж путін лише виконує мрії та бажання критичної більшості мешканців російської федерації.

Вони так хотіли знищити світ, що знищили самі себе. Ось це, будь ласочка, напишіть на надгробку росії!

Наприкінці я викладу перелік препаратів, про які вже зараз потрібно забувати росіянам, перекладати не буду, бо назви й усе таке медичне, точне, щоб потім не кричали "це фейк".

Цитата: " Список препаратов, которые вошли в перечень потенциально дефектурных лекарств по решению межведомственной комиссии Минздрава:

Ниволумаб.

Леводопа + [Бенсеразид].

Дулаглутид.

Иммуноглобулин человека нормальный (раствор для инфузий, 100 мг/мл).

Иммуноглобулин человека нормальный (раствор для инфузий, 50 мг/мл).

Иммуноглобулин человека нормальный (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл).

Пембролизумаб.

Сапроптерин.

Мелфалан.

Цисплатин.

Альбумин человека.

Иммуноглобулин человека против гепатита В.

Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная].

Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид.

Никотиноил гамма-аминомасляная кислота.

Карглумовая кислота.

Аспарагиназа.

Карбамазепин.

Витамин Е + Ретинол.

Ретинол.

Витамин Е.

Нефопам (раствор для инфузий и внутримышечного введения.

Нефопам (таблетки, покрытые пленочной оболочкой).

Ибупрофен.

Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат (капли для приема внутрь).

Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы экстракт + Этилбромизовалерианат (таблетки).

Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат.

Дифенгидрамин + Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат.

Амоксициллин + [Клавулановая кислота] (таблетки, покрытые пленочной оболочкой).

Амоксициллин + [Клавулановая кислота] (таблетки диспергируемые).

Амоксициллин.

Митомицин.

Гексэтидин.

Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды.

Налоксон + Оксикодон.

Бетаметазон.

Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови человека.

Иммуноглобулин противостолбнячный из сыворотки крови человека.

Оксибутинин.

Динутуксимаб бета.

Пэгаспаргаза.

Натрия оксибутират.

Бактериофаг бактерий клебсиелл пневмонии, однокомпонентный.

Бактериофаг коли.

Бактериофаг протейный.

Бактериофаг синегнойной палочки.

Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 2).

Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 3).

Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 4).

Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 17).

Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 18).

Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 19).

Экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка.

Трастузумаб дерукстекан.

Фампридин.

Адамантилбромфениламин.

Активированный уголь.

Водорода пероксид.

Метамизол натрия.

Ацетилсалициловая кислота.

Дифенгидрамин (раствор для инъекций).

Дифенгидрамин (таблетки).

Доксициклин.

Йод + [Калия йодид + Этанол].

Каптоприл.

Кофеин-бензоат натрия (таблетки).

Кофеин-бензоат натрия (раствор для инъекций).

Лоперамид.

Лидокаин.

Ондансетрон (раствор для внутривенного и внутримышечного введения).

Ондансетрон (таблетки).

Натрия тиосульфат.

Калия хлорид + Магния хлорид + Натрия хлорид + Натрия фумарат.

Тримеперидин (раствор для инъекций, 20 мг/мл).

Тримеперидин (раствор для инъекций, 10 мг/мл).

Нитроглицерин.

Парацетамол.

Преднизолон.

Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин.

Диазепам.

Сульфацетамид.

Термопсиса ланцетного трава + [Натрия гидрокарбонат].

Димеркаптопропан-сульфонат натрия.

Атропин.

Аминометилбензойная кислота.

Гидроксиэтилкрахмал.

Прокаин.

Декстроза.

Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgM+IgA].

Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка.

Фентанил (раствор для внутривенного и внутримышечного введения).

Фентанил (пластырь трансдермальный).

Интести-бактериофаг.

Неостигмина метилсульфат.

Цетрореликс.

Тиотепа.

Пропилтиоурацил".