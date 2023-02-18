Блог | Игорь Эйдман: Деды поедали, или Дикари бросают вызов миру

Из новостей: "Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, поблагодарила Владимира Путина за возможность усыновить ребенка из Мариуполя". Звучит примерно так: Спасибо, дорогой Владимир Владимирович, за то, что убили папу с мамой, а мне их ребёнка подарили, "всё благодаря вам!" (последняя фраза – прямая цитата Львовой-Беловой).

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Бывший директор советского клуба в Дрездене решил поиграть в Аттилу или Гейзериха. Вандалы сожгли город, взрослых убили, а их детей взяли в рабство. Потом вождь подарил наложнице маленького раба, она благодарит его за это.

Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?

Путинское государство – это не просто архаика, это какая-то чудовищная древняя Хтонь, пытающаяся разрушить многовековые культурные достижения и нормы.

Дикари бросают вызов миру: мы уничтожаем целые города вместе с жителями, похищаем детей. И что вы нам сделаете?

Ответ пока слабее угрозы. Боюсь, что даже, если бы они ели людей под телекамеры в рамках восстановления традиционных ценностей древних предков, под лозунгом: "Деды поедали!", цивилизованные страны продолжили бы долгие споры о том, давать ли Украине самолёты и ракеты для защиты от наступающих людоедов.