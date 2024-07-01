Даже стихия против России: в Санкт-Петербурге ураган повалил строительный кран вблизи порта. Видео

В стране-агрессоре России произошло очередное ЧП – в Санкт-Петербурге из-за сильного урагана упал строительный кран. Непогода накрыла российский город в понедельник, 1 июля.

Видео дня

Момент падения крана попал на видео. Кадры распространили в российских пропагандистских каналах в Telegram.

На видео видно, как металлическая конструкция рухнула вниз во время грозы, затем появилась ярка вспышка.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

По данным российских изданий, кран обрушился на территории строительства многоквартирных домов в Невском районе Петербурга. Есть ли пострадавшие среди жителей страны-агрессора, пропагандисты не пишут.

Как утверждается, кран упал между строительных вагончиков. На заднем плане стоят бетонные остовы двух многоэтажек.

Также в сети публиковали видео сильного урагана в российском Санкт-Петербурге. Сокрушительной силы ветер срывал кровлю с крыш, поднимал облака пыли и валил деревья.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июня в российском Подмосковье горел научно-исследовательский институт "Платан" в городе Фрязино, где россияне производят электронные компоненты для оборонно-промышленного комплекса. Пытаясь спастись от огня, два человека выпрыгнули из окна и разбились.

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