Дарья Навальная получила за отца премию Сахарова в Европарламенте. Фото

Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья получила в Европейском парламенте премию Сахарова "За свободу мысли", присужденную ее отцу. Вручение награды проходило в Страсбурге.

Трансляция велась на YouTube-канале Европарламента. 20-летняя Дарья вышла к трибуне с портретом отца (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вместе с Навальной в Страсбург прибыл ближайший соратник лауреата Леонид Волков.

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О том, что Навальный стал лауреатом премии Сахарова, стало известно 20 октября.

"Навальный неустанно борется с коррупцией режима Владимира Путина. Это стоило ему свободы и почти жизни. Эта премия свидетельствует о его огромной храбрости, и мы повторяем наш призыв к его немедленному освобождению", – сказал тогда председатель ЕП Давид Сассоли.

Премия "За свободу мысли" вручается людям, внесшим вклад в борьбу за права человека. Она была учреждена в 1988 году.

Андрей Сахаров – советский физик, создатель водородной бомбы. Лауреат Нобелевской премии мира (1975), активный борец за права человека.

Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области РФ по делу "Ив Роше". Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, он должен отбыть в колонии 2 года и 8 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Bloomberg назвал топ-50 самых влиятельных людей мира, Навальный оказался на втором месте.