Данилов: Россия планирует развернуть производство иранских 'шахедов' в Тольятти и других городах

В России готовятся к запуску производства иранских дронов-камикадзе на своей территории. Соответствующее соглашение, по данным украинской разведки, уже заключено между Москвой и Тегераном.

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Среди городов, где может стартовать производство "Шахедов", разведчики называют Тольятти. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинской разведке известно о соглашении между РФ и Ираном о запуске производства иранских дронов-камикадзе на российской территории.

"Один из городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города", – сказал Данилов.

Он сообщил также, что разведки западных стран сейчас активно выясняют, откуда в "Шахедах" взялись компоненты, произведенные на Западе. Они были обнаружены в сбитых ранее в Украине "мопедах" (так называют иранские дроны-камикадзе за громкий звук, который они издают во время полета, напоминающего дребезжание скутеров).

"Когда мы начали сбивать иранские дроны, то обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что поставляющие их компании будут продолжать это делать. Тогда из чего будут собирать свои дроны – это большой вопрос", – отметил Данилов.

Напомним, 6 января стало известно, что США ввели санкции против иранских компаний, причастных к поставке России дронов-камикадзе.

Так, санкции введены в отношении шести должностных лиц из руководящего состава Иранской государственной аэрокосмической компании (Qods Aviation Industries), ответственной за разработку и производство беспилотников. Еще один фигурант нового санкционного перечня представляет Организацию аэрокосмической промышленности Ирана (Iran's Aerospace Industries Organization), осуществляющую надзор за иранскими программами по производству баллистических ракет.