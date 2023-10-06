Coca-Cola покупает украинских детей на органы: вице-спикер Госдумы РФ издала очередную чушь. Видео

В РФ обвинили американскую компанию Coca-Cola в причастности к продаже украинских детей. Россияне заявили, что в сети якобы много объявлений как о продаже самих детей, так и их органов.

Об этом сообщила вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова на пресс-конференции, посвященной "проблемам нарушения прав детей в Украине". Она заявила, что название этой компании якобы фигурировало в соответствующих документах.

"Освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Одним из плательщиков была компания Coca-Cola", – сказала вице-спикер.

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Кроме того, сообщила, что якобы есть данные о том, что в сети якобы много объявлений как о продаже самих украинских детей, так и их органов. Еще как аргумент привела то, что в Украине сейчас "разрешено делать операции по пересадке органов без согласования с родными".

Кузнецова добавила, что, мол, международные организации на подобное не реагируют.

Как писал OBOZREVATEL, после полномасштабного вторжения Российская Федерация совершила множество военных преступлений на территории Украины. Один из них – принудительное переселение тысяч украинских детей от четырех месяцев до 17 лет с временно оккупированных территорий в РФ.

Шесть детей, которых депортировал противник, в сентябре 2023 года рассказали свои истории в Гааге. Властям Украины удалось вернуть маленьких украинцев на Родину.

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