Чтобы 'скрасить боевые будни': в России зоопарк подарил павлинов оккупантам, воюющим против Украины. Фото

Зоопарк российского Липецка решил отправить на фронт оккупантам, которые воюют против Украины, двух павлинов – самца и самку. Птицы должны были "скрасить боевые будни" захватчиков, однако россияне в сети раскритиковали такую инициативу и зоопарк в итоге удалил публикации о передаче "гуманитарной помощи".

Как сообщают российские СМИ, директор Липецкого зоопарка Александр Осипов решил присоединиться к пропагандистскому движению "Кто, если не мы". 28 апреля он передал пару павлинов оккупантам-мотострелкам "на память от всего коллектива зоопарка".

"Надеемся, что красота этих птиц скрасит боевые будни солдат", – говорилось в сообщении администрации зоопарка.

30 апреля российские захватчики, находящиеся на фронте в Украине, получили "гумпомощь" и записали видеоответ, заявив, что собираются построить для павлинов на территории лагеря специальный вольер, чтобы каждый оккупант мог "ловить какое-то полное умиротворение или даже просто подумать и понаблюдать за красотой".

Однако из-за своей инициативы зоопарк оказался в центре скандала. Россияне не оценили "благих намерений" зоопарка, некоторые обеспокоились судьбой птиц в зоне боевых столкновений.

Когда в комментариях под публикацией о передаче павлинов оккупантам накопилось очень много критики и обвинений, зоопарк решил удалить пост. Однако это вызвало новые вопросы о том, куда делись павлины.

Официально Липецкий зоопарк причины удаления постов пока не объяснял.

Как сообщал OBOZ.UA, военные РФ, которые возвращаются с путинской "спецоперации", жалуются, что их "кидают" на выплаты. Вместо обещанных сотен тысяч рублей они получают копейки, которых не хватает даже на еду.

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