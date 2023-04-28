'Что-то гораздо более зловещее': журналист заявил о полной фальсификации трагедии на перевале Дятлова

Девять туристов из группы Игоря Дятлова, погибших в 1959 году на горе Холатчахль на Северном Урале, вероятно, были убиты, став свидетелями секретных военных экспериментов, проводимых советскими властями.

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Об этом в свое время заявил Геннадий Кизилов, проводивший собственное расследование таинственной гибели туристов. Он убежден, что все данные этого дела были сфальсифицированы – начиная от места гибели дятловцев, до дневников, которые рассказывали об их путешествии.

Он считает, что дятловцев просто принесли в жертву тайнам ракетной или любой другой военной программы. В пользу этого свидетельствуют слова местных жителей, говоривших о золотых огнях в небе, а также свидетельства военных, подтверждающих, что видели в ночь гибели дятловцев какие-то огни в небе.

Официально в ночь с 1 на 2 февраля никаких запусков ракет в Советском Союзе не было. Но все знают, насколько фанатично "советы" были готовы беречь свои военные и космические секреты.

Подтверждение этой версии есть и в показаниях следователя по делу дятловцев Владимира Коротаева. По его словам, следователи слышали среди местных слухи о секретном полигоне, расположенном неподалеку от места гибели туристов.

"Местные жители до сих пор пересказывают легенды о встречах с военными патрулями посреди тайги, о залитых бетоном ямах в склонах холмов, о звуке поезда, который доноситься из-под земли в лесу", – рассказывал Коротаев.

Кизилов также предполагает, что все, что касается гибели дятловцев, было сфальсифицировано. По его убеждению, существуют серьезные несоответствия и противоречивые показания свидетелей и спасателей.

"Это говорит о чем-то гораздо более зловещем, чем небрежное расследование, и что группа Дятлова стала свидетелем каких-то секретных испытаний или экспериментов, которые никто не должен был видеть и они (дятловцы) были намеренно ликвидированы военными силами", – считает расследователь.

Саму спасательную операцию он также считает показушной, а не направленной на то, чтобы действительно найти туристов, которых тогда считали заблудившимися.

Кизилов считает, что дятловцев вывезли с места их настоящей гибели, после чего произошла тотальная фальсификация всего. По его мнению, были отредактированы даже дорожные дневники туристов.

О фальсификации места гибели дятловцев может свидетельствовать и то, как была установлена палатка. Опытные альпинисты и спасатели утверждали, что она был расположена в таком месте, где были бы сильнейшие штормовые ветры и дятловцы, которые не впервые ходили в такие походы, не могли допустить такой ошибки.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об одном из последних фото группы Дятлова накануне гибели.

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