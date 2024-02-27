Призраки немцев на русской земле отзываются фантомными болями в организме канцлера Шольца, который высказался против отправки дальнобойных ракет Taurus в Украину. Поставка таких ракет, по его мнению, чревата эскалацией войны и втягиванием в нее Германии. Условные Ганс и Герхард больше не зайдут на проклятые болота – как бы их ни заманивал туда Зеленский. Интересно, что почувствует Шольц, когда услышит гул путинского бомбардировщика над Берлином?

Впрочем, отдадим ему должное: концерн Rheinmetall работает в усиленном режиме, а сама Германия ведет переговоры с Индией по закупке снарядов для Украины. Тем не менее, Европа слишком долго раскачивается, а Путин продолжает навязывать повестку в этой войне, хотя возможности его пещеры уже достигли пика. И чем сильнее будет раскручиваться милитаристский маховик в Европе, тем меньше времени останется у Путина для решительного броска. Вопрос – в каком направлении он его совершит? Будет это Молдова и страны Балтии или он решится на что-то более дерзкое?

В Польше начались крупнейшие в этом году учения НАТО Dragon-24, в которых принимают участие 15 тысяч военнослужащих из Польши и еще 5 тысяч военных из отдельных стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании. Заявленная цель – продемонстрировать обороноспособность стран альянса, не намекая на какого-то отдельного противника, хотя всем понятно, о ком идет речь. Выступая по итогам встречи европейских лидеров в Париже, президент Франции Макрон объявил о создании новой коалиции, которая будет заниматься поставками Украине ракет и боеприпасов большей дальности. Макрон также не исключил, что в будущем в Украину могут быть направлены и сухопутные подразделения западных союзников. "Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну, — заявил Макрон. — Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе". И где-то в глубине души канцлера Шольца затрепетали Ганс и Герхард…

Чего действительно не хочет Европа, да и и вообще никто в мире – так это оккупировать Россию. Пещерная пропаганда, прожаривающая мозги совкопитеков на эту тему, беззастенчиво врет о "жажде порабощения и овладения несметными ресурсами" со стороны коллективного Запада. На самом деле этот "головняк" на фиг никому не нужен: ни американцам, ни бритам, ни полякам, ни японцам, на даже – финнам со шведами. Китай – тот вполне удовлетворится возвращением своих территорий, отжатых в XIX веке Александром II. Кенигсберг – искусственный анклав, удерживаемый совкопитеками по итогам Второй мировой. И никто не обязан входить в тяжелое положение русских – тем более, рычащих в своем подзаборье на тему прорубания коридора к Калининграду. Сунутся – будут уничтожены.

Ответят полномасштабной агрессией – получат массированный удар. На руинизацию пещеры у альянса хватит сил. А вот обустраивать эту территорию после разгрома – на такой проект ни у кого денег нет. Вы только представьте, сколько средств надо на восстановление пост-путинской инфраструктуры и на содержание самих болотных туземцев. У кого есть такие деньги? Кто способен на подобную щедрость? – потому что ни благодарности, ни какого-то иного профита в этих краях не предусматривается.

Совкопитеки дикие, агрессивные и неблагодарные. Чтобы их очеловечить, потребуются не десятки, а сотни лет. Паттерны, внедренные в головы даже совсем юного поколения туземцев, уже ничем не обнулить. Цивилизация столкнулась с теми самыми потомками пьяной матросни, от которых еще Бунин был в шоке. Но, что еще хуже – эти потомки были перепрошиты зоной, впитав каждой клеткой своего организма ее законы, обычаи, традиции и образ мыслей. И этот криминальный менталитет не перебить ничем.

Его носители должны оставаться на огороженной территории, не имея возможности расползаться по планете и угрожать соседям. Они должны быть разоружены и раздроблены на множество образований по языковому и национальному признакам. Единственное, что необходимо взять под контроль на скорбных территориях – это атомные станции и многочисленные склады с радиоактивными, химическими и прочими веществами, представляющими потенциальную опасность. Декриминализация и очеловечивание населения – вопрос настолько долгоиграющий, что любой бюджет будет разбиваться вдребезги о ментальную скалу имперца-каторжанина.

Задача европейцев – спасти тех, кто хочет спастись. А это – Украина и нация украинцев. Они уже сделали свой выбор: вырвались из смертельных объятий ГУЛАГ-империи и ценой жизни десятков тысяч украинцев отстаивают право на независимость. И им необходимо дать не просто гарантию, а полную защиту от монстра. Дать все, о чем они попросят, включая "второй фронт". Европа не хочет выходить из своей "зоны комфорта", не желая думать о том, что Путин и его дикая орда живо организуют им и миграционный кризис с беспорядками, и террористические атаки, включая что-нибудь бодряще-бактериальное. Пока пещера жива – она будет воевать, угрожать и расшатывать, ибо степень ее политического влияния в мире прямо пропорциональна коэффициенту нестабильности и страха. Поэтому только полный военный разгром империи с разрушением столетней системы, выстроенной большевиками, может гарантировать возможность переформатирования мироустройства с учетом вызовов XXI века – без оглядки на коммуно-фашистский атавизм века XX. Украина в будущее "попадает", а постпутинская пещера – нет. Ей еще репарации платить до болотного посинения.

Самой большой ошибкой Запада может стать надежда на "хороших русских", которые лезут со своими презентациями "Прекрасной Пещеры будущего", выставляя то автозачий флаг, то – вдову замученного Навального. Навальнисты – те же путинисты, просто поклоняющиеся другому вождю, и нет смысла сметать одних большевиков для того, чтобы передать власть другим: мир получит ту же гемор-Рашу, только с заходом на новый круг с потерей очередных десятилетий. Совки залижут раны, затаят обиду, и в будущем попытаются отомстить, но гораздо изощреннее. Поэтому выход один: дробить и дробить империю – до тех пор, пока ее осколки не перестанут угрожать соседям, а из башки населения не выветрится имперский зоновский кураж. И никакого делегирования власти "здоровым антипутинским силам". Эти здоровяки бездарно распорядились шансом в 2012-м, и потеряли право на страну. Вместе с теми, кто угорал по "крымнашу" по ту сторону баррикад.