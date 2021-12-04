32 года назад закончилась холодная война, 30 лет назад был распущен КГБ СССР. Сейчас на дворе снова холодная война, а чекисты во главе государства.

32 года назад 3 декабря 1989 президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв заявили, что их страны более не являются противниками. Холодная война, длившаяся 44 года, закончилась.

А еще, ровно 30 лет назад в этот день 3 декабря 1991 года распущен КГБ СССР.

Сейчас, три десятилетия спустя и то и другое восстановилось, причем в намного худших версиях, чем было. Россия уже восьмой год ведет агрессивную войну против Украины, устраивает провокации по всему миру и пыжится в одиночку противостоять блоку НАТО, число членов которого за эти годы выросло почти в два раза. ФСБ за эти годы практически восстановил те функции политического сыска, которые были у КГБ, а по объему политической власти значительно превзошел своего предшественника.

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Чекизм восставший из пепла

Борис Ельцин изначально не доверял КГБ, немало натерпелся от этой структуры во времена своего противостояния с руководством ЦК КПСС, а тут еще председатель КГБ СССР Крючков оказался фактическим вдохновителем и организатором попытки государственного переворота ГКЧП, - в общем, судьба этой тайной политической полиции, "щита и меча партии" была решена. Задачу ее превращения в нормальную спецслужбу демократического государства было поручено решать депутату Степашину, возглавившему по поручению Ельцина соответствующую госкомиссию и Бакатину, которому Горбачев по требованию Ельцина поручил возглавлять КГБ СССР фактически с целью его ликвидации. К сожалению, Вадим Бакатин и Сергей Степашин не пошли по тому пути, которым пошли в ГДР ("Штази" была распущена в 1989 году) и в Чехословакии (СГБ распустили в 1990 году, а её сотрудников подвергли люстрации). То есть, вместо полного упразднения КГБ, увольнения всех его сотрудников и набора новых кадров в новую структуру пошли по пути реорганизации, положив в основу вроде бы разумные принципы: дезинтеграция, децентрализация, соблюдение законности, прав и свобод человека, деидеологизация, эффективность, открытость, ненанесение ущерба безопасности страны.

И надо сказать все эти принципы были полностью реализованы. Из состава КГБ СССР выведены Отдел правительственной связи, 8-е главное управление (правительственная связь и криптография) и 16-е управление (радиоэлектронная разведка и криптография), министерству обороны СССР были возвращены отдельные подразделения войск ранее переданные КГБ, 9-е управление КГБ СССР (служба охраны руководителей КПСС и СССР) преобразовано в управление охраны при аппарате президента СССР (теперь это ФСО), упразднён 4-й отдел управления "3", который осуществлял слежку за религиозными организациями.

Отдельно надо отметить упразднение управления по защите советского конституционного строя КГБ СССР (управление "3", бывшее 5-е управление). То есть вроде бы как был положен конец политического сыска и поставлена точка в многолетней истории политических репрессий…

Через пару десятилетий обнаружилось, что это была не точка, а запятая. Сегодня в путинской России в два раза больше политзаключенных, чем было в брежневские времена, а чекисты, выйдя из под партийного контроля, взобрались на вершины власти и научились конвертировать эту власть в деньги и собственность. В итоге путинский режим во многих отношениях оказался хуже и подлее чем брежневский.

Возрождение холодной войны

Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Сеуле перепутал Россию и Советский Союз, говоря о ситуации в Украине.

"Лучший для нас расклад: не допустить нападения Советского Союза на Украину", — объяснил Остин.

Российский телевизор и прочий путинский официоз очень веселился по поводу этой оговорки главы американского военного ведомства. Хотя вполне возможно, что Остин не оговорился, а вполне сознательно подчеркнул, что не видит разницы между милитаризмом Советского Союза и путинской России.

Впрочем различия есть и они касаются в том числе и дипломатии. Российское ведомство, расположенное на Смоленской площади вполне сознательно перестало выполнять функции дипломатии, практически полностью переключившись на выполнение функций пресс-службы Министерства обороны и обслуживание нужд российского телевизора, снабжая его зубодробительными репликами Лаврова, Захаровой и других спикеров МИДа.

В качестве одного из последних примеров можно привести риторику Лаврова на переговорах с Блинкеном:

"Они (США — И.Я) говорят, что они не претендуют на подрыв или расширение нормандского формата, но хотели бы свои двусторонние возможности в контактах с участниками процесса использовать. Пожалуйста, мы не против, но для этого нужно изначально договориться о том, какие у нас основы взаимодействия. Основы могут быть только одни — это Минские договоренности в их прямом толковании, там даже толковать не надо, надо просто их прочесть и делать то, что там записано".

После чего Лавров напомнил Блинкену о решении Бухарестского саммита НАТО 2008 года, где было заявлено о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО:

"Один раз в августе 2008 года уже "рвануло", когда пребывавший в эйфории от НАТО-перспективы Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте. Те, кто заученно повторяет бухарестские тезисы и твердит, что в вопросе расширения НАТО "третьи страны" не имеют права высказывать свою позицию, играют с огнем".

То есть глава российского МИДа практически открытым текстом пригрозил Западу войной, если другая страна, Украина, решит вступить в союз с сообществом третьих стран. Блинкен попытался возразить, обращаясь к фактам:

"Прекращение огня не выполняется Россией, вывоз тяжелого вооружения не выполняется Россией".

Помимо этого госсекретарь США обратил внимание на такие факты непристойного поведения России как присутствие российских войск в Абхазии и Южной Осетии, намерение ликвидировать общество "Мемориал, постоянные препятствия работе ОБСЕ, в частности ее миссии в Донбассе.

Разговор с дипломатами СССР был для западных дипломатов всегда тяжелой работой. Но советская дипломатия опиралась на вполне ясные принципы коммунистической идеологии. Запад хотя бы понимал, что конечной целью СССР было уничтожение основ существования западного мира, каковое уничтожение было временно отложено, но в конце концов должно было наступить. Путинская дипломатия не опирается ни на идеологию, ни на религию, а в качестве фундамента использует исключительно ложь: " нас там нет", "мы никого не травили", "никого не сбивали". Это они все сами: шахтеры сами купили танки и буки в сельпо, малайзийский боинг сам сбился, Навальный сам себя отравил, Украина сама напала на Россию и т.д.

Тотальная ложь путинской России – это специфика новой версии Холодной войны. Предыдущая версия закончилась с распадом СССР. Чем закончится нынешняя версия вполне очевидно. Главное, чтобы когда вновь откроется окно возможностей, не повторить ошибки реформаторов начала 90-х годов, которые решили, что сохранив такие инструменты контроля над населением как государственное телевидение, ФСБ и зависимые суды, они смогут использовать эти орудия зла во благо. Некоторые реформаторы на своем примере убедились в своей ошибке, а некоторые превратились в охранителей режима, еще более худшего, чем тот, который они пытались реформировать.