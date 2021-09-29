Был момент, когда Путин хотел выехать из России, – миллиардер Пугачев

Владимир Путин, до того, как он стал президентом России, задумывался о том, чтобы покинуть страну. Он якобы хотел жить в Испании.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил российский бизнесмен Сергей Пугачев, который был близким другом Путина , передает "Гордон". Он уточнил, что разговор об эмиграции был в 1999 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В то время Путин возглавлял Федеральную службу безопасности РФ.

"Он мне говорит: "Заканчивайте эти интриги. Мне уже надоело. Я ни туда, ни сюда". Я даже, помню, воодушевился: он директор ФСБ, подполковник: "Давай мы тебе присвоим генерал-полковника!" А он говорит: "Да ты что! Боже упаси. Ни в коем случае". Я думаю: "Вот все-таки человек скромный…" А он мне говорит: "Я потом за границу выехать не смогу". Он в Испанию хотел уехать", – отметил Пугачев.

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Бизнесмен добавил, что у Путина был дом в Испании, и он его расхваливал, как там хорошо.

Пугачев также вспомнил, что предлагал должность премьер-министра, однако Путин отказался, а в декабре таки принял предложение возглавить правительство и стал исполняющим обязанности президента после ухода тогдашнего главы государства Бориса Ельцина. Позднее, марте 2000 года, на выборах Путина избрали президентом.

Сергей Пугачев также ранее был членом Совета федерации РФ. Сейчас он живет во Франции, поскольку на родине находится в розыске. Также в Гааге бизнесмен судится с Россией за активы, стоимостью 15 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время голосования на выборах в Госдуму РФ у Путина заметили несоответствие даты на наручных часах – 17 сентября там было 10-е число. Его пресс-секретарь пояснил тогда, что дату президент не устанавливает и не обращает на нее внимание.