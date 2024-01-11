Самое популярное ожидание россиян это ожидание полного замерзания Украины и Европы. Правда ждут они этого уже более 30 лет, но это такое. Это уже похоже на традицию. В начале осени на россии все СМИ начинают играть на информационной балалайке песню "скоро без нашего газа замерзнет Украина и Европа", а россияне млеют у телевизоров и ждут "вот-вот", забывая о том, что их коммунальные системы не модернизировались и не менялись в течение 50 лет.

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Як-то кажуть, у своєму окові й чурбак не помітно. В цьому році традиційне очікування росіян, коли ж нарешті змерзне Україна, завершилося дуже цікаво. З січневим морозами по всій рф почалися аварії на комунальних об’єктах, за якими пішли масові відключення гарячої води, тепла та електрики. Більша частина росії знаходиться у комунальному колапсі.

Може нагадати росіянам пісню "ой, мороз, мороз, не морозь меня"?

Лише 9 січня 2024 року відключення тепла у житлових будинках відчули у Саратові, ХМАО, Володимирі, Пензі, а також у підмосковних містах: Сонячногірську, Кузнецьку, Залізничному. У селищі Ключівськ Свердловської області зупинилася котельня.

Найбільші аварії сталися у благополучному й сучасному Підмосков’ї. 2 січня 2014 року в улюбленому місці російських селебріті Балашихе без тепла залишилося 26 багатоквартирних будинків. 4 січня у Климівську, мікрорайоні Подільська, майже 20 000 людей залишилися без опалення, бо прорвало теплотрасу. Температура у квартирах опускалася до 5 градусів, світло "то давали, то не давали". 5 січня кілька мешканців міста вийшли на головну площу з вимогою повернути тепло до їхніх будинків. Що ж, сміливо. Треба було скандувати щось патріотичне, якісь антиморозні гасла. Відключення сталися навіть на Климівському патронному заводі. У Климівську окрім заводу без тепла залишаються 90 багатоквартирних будинків, в яких мешкають понад 7000 людей, яким особливим наказом путіна дозволили не платити за теплопостачання. Тут усі аплодують й обіцяють померти за путіна.

Замерзає Морозовськ, військовий аеродром просить людей нести дрова. Це, правильно. Ось тут підтримую, бажано обкладати дровами літаки.

Поки морози не закінчилися, є надія на те, що кількість замерзаючих міст росії сягне кілька тисяч.

Мешканці Литкаріно (це теж біля москви) святкували різдво за версією московського патріархату 7 січня без електрики та опалення, палили у себе у дворах багаття з дров та будівельного сміття — а треба було палити кремль.

8 січня без опалення залишилась частина Красногорська, Селятине в Наро-Фомінському районі московської області записали відео звернення до "великого стратега", що їм холодно, бо "что-то не так работает".

Про перебої з опаленням також повідомляли у Павлівському Посаді, селищах Тарасово, Ковалі, Носиреві та Заозер’ї, Сонячногірську, Люберцях та Електросталі, Троїцьку, Ногінську та Лобні, в Ярославській області, Тюмені, Ленобласті, Воронежі та Волгограді. У селі Толикове у Чувашії 8 січня відключили взагалі всю воду — і гарячу, і холодну, люди були змушені топити сніг.

Нагадаю росіянам, що не скрепно жалітися та писати "холодно", це просто "отрицательное тепло", "отрицательное отопление", "отрицательное освещение", яке давно заплановано у рамках російської стратегії.

Що ж, генерал Мороз, якого так чекали росіяни, таки прийшов. Правда, таке враження, що він не у "горці", а у "пікселі".

То "втрати" росіян у війні з морозом ми дізнаємося пізніше, а ось статистика за минулий рік вражає. "За 2023 рік у російських медіа з’явилося понад 4900 повідомлень про комунальні аварії — це майже вдвічі більше, ніж у довоєнному 2021 році" – так подають інформацію російські ЗМІ.

Довоєнний? А яку війну веде росія? Це ж "мирна країна" яка "ні на кого не нападала".

У 2022 році на росії повідомлялося про більш ніж 3200 подій, а в 2021 – про 2900 аварій.

Як пояснюють спеціалісти, то ось саме зараз закінчується термін експлуатації мережі, яка закладалася у часи Брежнєва. Тобто з того часу жодна з мереж не була відремонтована, замінена, осучаснена.

Нагадаю, що на кожен запуск ракет по Україні росія витрачає кілька мільйонів доларів.

Ось, по даним Forbes зранку 29 грудня 2023 року росія випустила по Україні ракет на суму близько $750 млн. скільки б комунальних мереж можна було б прокласти наново, відремонтувати, замінити на нові.

Росіяни як завжди не ставлять собі питання, чому їх життя таке. Росіяни чекають на "вот-вот замерзнет Украина".

10 років росія веде з нами війну, щоб знищити нас, війну, яку підтримує критична більшість росіян, яких вже 25 років вбиває путін.

За 30 років незалежності російської федерації тут не було масштабних інфраструктурних проектів щодо ремонту комунальних мереж, нафтодолари країна-бензоколонка знайшла лише на ремонт при поломках. Зате знайшла на ракети та бомби, на зброю та окупацію.

Після масових повідомлень "шеф, усьо пропало" у найкращих традиціях комунізму ситуацію на контроль взяв сам путін. Тому, як й ситуація з війною, так й ситуація з морозом на росії "идет по плану".

Й ось тут саме цікаве.

Коли після аварії на котельній залишився без опалення та світла Климівський спеціалізований патронний завод та без опалення залишилося понад 20 тисяч людей у ​​підмосковному місті Подільськп путін доручив націоналізувати підприємство.

Звісно тупотів ніжками, кліпав вічками, обіцяв "мочить в сортире", але щось пішло не так й у соцмережі злили інформацію про те, що останні півтора роки заводом керували колишній охоронець самого путіна Ігор Рудика та полковник ФСБ Ігор Кушніков, який довгий час був під слідством бо звинувачувався у створенні у 1990-х одної із московських ОЗУ.

Далі ще цікавіше. Поки шукали винних у аварії, вийшли на самих себе.

Ось це відбувається кожного разу, коли корупціонери починають боротьбу з корупціонерами.

Власники підприємства перебувають за кордоном, бо ж "патріоти росії". Так за кордоном живуть гендиректором заводу Ігор Кушніков, керівник Гольянівської ОЗУ наприкінці 1990-х – на початку 2000-х. Лідерство в угрупуванні він, як й путін, поєднував із роботою у ФСБ, де дослужився до звання полковника.

Що цікаво, про це ОЗУ писав російський "Коменсант" – "Кушников працював в інформаційно-аналітичному відділі ФСБ, коли 1992 року сколотив у Москві ОЗУ з 150 осіб. Чекіст забезпечував угруповання прикриття, постачав його зброєю, апаратурою, спеціальними талонами, що забороняють огляд автомобілів, розробляв плани операцій. За бандою значилося не менше 40 вбивств, проте звинувачення було пред’явлено лише з чотирьох з них. Угруповання також звинувачували у бандитизмі, здирстві, замахах на вбивства, вибухах, незаконних операціях зі зброєю. Але, хто ж посадить тих, хто є влада, тому обвинувачі, адвокати та суддя назвали якість розслідування дуже низькою, а звинувачення — "побудованими "в основному на домислах"". Тому Кушнікова визнали винним лише у зловживанні владою ("він витяг з міліції іншого з підсудних") і звільнили від відповідальності за закінченням терміну давності. Красиве!

Одразу після звільнення від відповідальності на початку 2010-х Кушников став керуючим Велозаводським ринком у Москві й у травні 2023 року він став гендиректором Климівського патронного заводу. Перед Кушниковим упродовж року заводом керував Ігор Рудика, колишній боєць "Альфи" ФСБ та співробітник ФСТ, який приймав участь у "звільнені заручників Норд-Ост". З 2017 по 2019 роки регулярно з’являвся серед охоронців путіна.

Така ситуація з ставлениками путіна на керівні посади усюди від заводів до міністерств. Тому будь який пошук винних завжди виводить на ОЗУ "Озерки" та "друзей путина". Звісно ж кожного разу після аварій звинувачують "стрілочника".

А росіянам би поцікавитися, чого у країні нафто-газо-золото нано-технологій зростає ціна на послуги ЖКГ, але жодних ресурсів в комунікації мережі ЖКГ не передбачено.

Модернізації потребує від 40 до 80 відсотків мереж рф. У країні нано-технологій більшість комунікаційних мереж перебувають у жалюгідному стані і готові вийти з ладу у будь-який момент.

Це лише перший сигнал від ЖКХ, з інших систем життєдіяльності росії теж "пікає". Системна криза на росії, це як ефект доміно, коли одна плашка валить увесь ряд.

На 2024 кремль передбачив всього 818 мільярдів рублів на ЖКГ, на 2025 рік на комунальну сферу – 455 мільярдів рублів, на 2026 рік – всього 360 мільярдів рублів.

Тому росіянам варто готуватися жити у печерах, в які перетворяться їх квартири без опалення, каналізації, світла та газу. Але, з урахуванням того, що 10% російських домогосподарств мають туалет на вулиці, 59% — у будинку, 64 млн. домогосподарств, а це приблизно 6,6 млн сімей в будинку не мають туалету, то печера, це нормальне місце перебування середньостатистичного росіянина.

Росіяни радіють, коли на нас летять їх ракети, на які путін витрачає російські гроші, гроші, які б мали йти на покращення життя росіян, на ті ж самі комунальні мережі, школи, дитсадки. Дивна країна. Якісь мутанти, а не люди, бо людям притаманне бажання самозбереження, бажання жити в кращих умовах, бажання чистоти, гігієни. А це, вже не знаю, як назвати. Тварини? Ні, я заперечую. Тварини дуже слідкують за своєю гігієною, дуже охайні. А ці людиноподібні мутанти готові жити у своїх випорожненнях й їсти їх, аби хтось гинув. Вони отримують насолоду не тільки від окупації, захоплення країн, вбивства інших людей, але й від само знущання.

Знаєте, зараз багато хто з нас втомлений, починається важкий період, бо є зневіра, бо є розпач, бо є дика втома від 10 років війни. Знаю. Розумію. Сама така. Й навіть ось такі новини з росії сприймаються негативно, бо ж "поки товстий зсохне, худий здохне". Чи воно так? Чи ми знову не потрапили у кліщата меншовартості?

Чому ми вважаємо свою країну отим худим, який здохне швидше товстого, а росію асоціюємо з тим самим товстим з приказки? Для мене це прояв меншовартості, бо ж я знаю, скільки в нас відкривається ФОПів, підприємств, скільки проводиться ремонтів та замін комунальних мереж, а скільки б ми зробили, як би не війна. А скільки ми зрощуємо зерна, а розвиток сільського господарства, он скільки крафтовиків з’явилося у тому ж сироварінні.

А як наші міста, які щоденно переживають бомбардування переживають складну зиму? Ну, сміливіше! Ми відновлюємо те, що вони руйнують. Ми маємо світло та тепло, хоча ми є жертвою агресії, а ось нападник вимерзає без нашого втручання. Тому не варто порівнювати нашу країну з худим, а росію з товстим.

Країну можна вбити окупацією. Країну можна знищити, знищивши націю. Але для цього не треба вести війну й нападати, достатньо зростити у країні корупцію, однопартійність, лінію партії, розставити усюди "друзей путина", які просто виведуть в офшори усі гроші, розкрадуть підприємства та навіть армію й виїдуть жити в інші країни світу. Просто пам’ятайте це. Пам’ятайте, щоб ніколи, ніколи, ніколи не стати росією.

А на росії все "идет по плану", ось повірте. Скільки ви разів на день бажаєте росіянам, щоб вони усі здохли, зникли? 100, 200, 500? Молодці! Всесвіт вас чує, а ми ж пам’ятаємо, що в нього українське почуття гумору й справедливості. Буде тобі, враже (с)…