Буданов: конфликт Пригожина с Шойгу абсолютно реален, это не фейк

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что конфликт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу абсолютно реален. В Кремле негодуют из-за того, что "вагнеровец" говорит правду о войне в Украине и жалуется на большие потери и снарядный голод.

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Свое видение того, что происходит в окружении Путина глава ГУР озвучил в эфире телемарафона. Никакой игры на публику в данном случае, по словам Буданова, нет.

"Я это никак не назову игрой на публику и фейком – это совершенно не туда. Это конфликт вполне реальный и они его, в принципе, не скрывают", – сказал он.

Буданов объяснил, что Пригожин говорит больше правды о войне, чем военное руководство РФ.

"Я бы сказал так, почему это так режет глаз, на мой взгляд личный. Потому что Пригожин, нравится или не нравится это сейчас, в принципе, не имеет значения, он говорит в большей степени правду. Минобороны в большей степени говорит не правду", – отметил глава ГУР.

Власти РФ традиционно и безостановочно заявляют, что "все хорошо и они побеждают".

"Пригожин же говорит наоборот, посмотрите вокруг. Это точно не победоносная война, здесь в принципе, уже не одержать победы. Посмотрите, какие просчеты, стрелять нечем. Что делать вообще, войско не понимает, оно не обучено, сейчас уже пошел шестой состав бригад, участвующих в войне. Поэтому это фейком не назовешь", – сказал Буданов.

Он добавил, что конфликт Пригожина и Шойгу – это настоящая битва, но она работает на врага.

"Просто встречный бой правды с неправдой. Хотя и первое, и второе, абсолютно вполне работает на Российскую Федерацию. Это тоже надо помнить", – резюмировал Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответ на требование министерства обороны РФ к наемникам ЧВК "Вагнер" заключить контракты с ведомством Сергея Шойгу до 1 июля Пригожин составил образец "контракта" собственной разработки. По его словам, этот "контракт" он передал в министерство несколько дней назад и уже трое суток ждет ответа.