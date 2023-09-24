Британская разведка объяснила причину дефицита горючего в России и по ком это ударит

Государство-террорист Россия в последние недели испытывает дефицит бензина и дизельного топлива. К проблемам с горючим в РФ привели сразу несколько факторов.

На дефицит бензина и дизеля могло повлиять краткосрочное увеличение спроса со стороны сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщает военная разведке Великобритании в соцсети Х, ранее известной, как Twitter.

В британской разведке отметили, что нехватка бензина и дизельного топлива в России также могут быть вызваны ежегодным техническим обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов. Также к дефициту могли привести привлекательные цены на экспорт.

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В то же время в ведомстве уверены, что дефицит топлива не является прямым результатом российско-украинской войны. Однако 21 сентября страна-агрессор Россия приостановила почти весь экспорт дизельного топлива и бензина, чтобы стабилизировать свои внутренние рынки.

В британской разведке подчеркнули, что такой шаг еще больше ограничит поставки на ограниченном мировом рынке, что, вероятно, окажет наибольшее влияние на страны, которые в настоящее время зависят от поставок российского топлива.

Напомним, в России может возникнуть новый дефицит топлива. Причина – возможное введение в стране заградительной пошлины, которая, хоть и позволит поначалу создать излишки и снизить внутренние цены, но в будущем может привести к дефициту ресурса.

Ранее сообщалось, что в России набирают обороты проблемы с автомобильным топливом. Местные СМИ и власти сообщают о дефиците во временно оккупированном украинском Крыму, а также в ряде регионов самой РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оптовые цены на бензин в России побили исторический рекорд. Так, стоимость А-95 впервые в истории превысила 70 тыс. руб. за тонну.

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