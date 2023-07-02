Британская разведка назвала фактор, испугавший Россию и заставивший отменить авиасалон МАКС

В России отменили главное международное шоу МАКС в 2023 году, это шоу, имеющее целью "рекламировать" гражданский и военный аэрокосмический сектор РФ и привлекать клиентов для экспорта, проводится раз в два года. Причиной отмены помпезного мероприятия, вероятно, стал страх российских властей перед возможными атаками беспилотников и желание не опозориться из-за игнора шоу значительным количеством международных делегаций.

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Об этом со ссылкой на данные разведки сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Там также упомянули об исчезновении из публичной плоскости командующего ВКС РФ Сергея Суровикина.

В этом году в России должно было проходить традиционное главное международное авиашоу МАКС, которое раз в два года проводится в Подмосковье. Целью мероприятия являлась демонстрация гражданского и военного аэрокосмического сектора РФ и привлечение экспортных клиентов.

Однако организаторы объявили, что в этом году МАКС не состоится. И для этого, предполагают в МО Британии, у них были веские причины.

"Шоу, вероятно, было отменено в основном из-за обеспокоенности по поводу безопасности после недавних атак БПЛА в России. Организаторы, вероятно, также осознавали потенциальный ущерб для репутации, если на мероприятие приедет меньше международных делегаций", – отметили в МО Британии.

Агрессивная война против Украины нанесла удар по российской аэрокосмической отрасли.

"Этот сектор испытывает трудности под международными санкциями; высококвалифицированных специалистов поощряют служить пехотой в собственном ополчении космического агентства "Роскосмос" (эта госкорпорация РФ ранее объявила о создании собственной ЧВК "Уран", видимо, именно она имеется в виду под "ополчением". – Ред.)", – говорится в сводке.

Также в оборонном ведомстве Британии добавили, что командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике после неудачного мятежа Евгения Пригожина 24 июня. До "бунта" он обеспечивал связь ЧВК "Вагнер" с минобороны России.

Напомним, ранее в британской разведке сообщалось, что Россия пытается выбить ВСУ с левого берега Днепра десантно-штурмовыми подразделениями. Для этого 30 июня захватчики ударили "Искандером" по Антоновскому мосту на левом берегу Днепра.

Именно в этот район, утверждают в британской разведке, украинские силы примерно с 23 июня 2023 года "почти наверняка возобновили переброску личного состава на восточный берег реки Днепр".

Бои на левобережье усилились с 27 июня. По данным британских разведчиков, оккупанты подключили к операции части из 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, входящей в состав группировки войск "Днепр".