Российские топ-чиновники отправляют учиться своих детей за границу. При этом они выбирают "загнивающийся", как говорят, Запад. В частности, Британию, Францию, Швейцарию и США.

Об этом пишут росСМИ. В частности, несколько отпрысков высших должностных лиц страны-агрессора не проявили патриотизма при выборе места учебы (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

К примеру, внук главы Росгвардии Виктора Золотова Артем Чечихин в свое время учился в одной из престижнейших школ Великобритании "Крэнли". Стоимость обучения там примерно 3 млн рублей в год. Более того, британское образование получил и внучатый племянник Золотова Максим Чечихин.

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Дочь министра юстиции Константина Чуйченко, который часто ругает Европу, Анна Чуйченко во время войны отдыхает в Лондоне. Она раньше училась в Университетском колледже Лондона, а после выпуска поступила в британский университет Goldsmiths. Последний входит в число лучших учебных заведений мира. Обучение там стоит около 10 млн рублей.

Сын государственного советника Павла Астахова отучился в Оксфордском университете и Нью-Йоркской школе экономики. Правда, позже вернулся в Россию и получил 3,5 года колонии общего режима за мошенничество.

Дочь депутата Ирины Родниной тоже окончила западный ВУЗ. Она получила образование в Калифорнийском университете и осталась в США. Кроме того, Роднина еще и получила журналистскую премию за программу на запретную в РФ тему: "Бисексуалы дождались своей очереди в Белом доме".

Сын российского депутата Елены Мизулиной Дмитрий учился в Оксфорде. Затем он переехал в Бельгию и утроился в фирму, защищающую права ЛГБТ-сообщества.

Потомок пропагандиста Владимира Соловьева Даниил тоже учился в Англии. Потом он якобы вернулся в Россию, увлекся религией и начал снимать фильмы о православных храмах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский ведущий Руслан Шаведдинов, который в минувшую пятницу был признанный иностранным агентом, рассказал о роскошной жизни детей чиновников РФ, обитающих на Западе в то время, когда их родители поддерживают кровавую политику Кремля и выступают против Европы.

Среди них – дочь министра юстиции Константина Чуйченко, дети депутата Госдумы от "Справедливой России" Алексея Чепы, падчерица и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова, дети единоросса Владислава Резника, дочь его соратника Владимира Ресина, сыновья премьера Михаила Мишустина, сын спикера совета РФ Валентины Матвиенко, дочь депутата-олигарха Леонида Симановского, пасынок и сын депутата Александра Ющенко, дочь депутата Александра Бабакова и дочь министра финансов Антона Силуанова.

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