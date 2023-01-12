На росії наростає феєрія "к нам со всего мира тянутся лучшие люди", яка викликана тим, що у соцмережах росії рознесли інформацію про те, що Андерс Брейвік подав заявку на вступ до складу приватної воєнної кампанії "вагнер".

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Офіційного підтвердження цих слів та дій з боку адвоката Брейвіка Ойстейна Сторрвіка я не знайшла, але на росії вже називають Брейвіка героєм, що йде боротися проти світового фашизму у лавах найкращих синів росії.

Процитую новини з росії у перекладі: "Брейвік попросився до складу ПВК Вагнер. Відомий у минулому своїми витівками та гучним терактом у Норвегії Андерс Брейвік висловив бажання вступити до ПВК Вагнер. "Я дізнався про те, що у складі ПВК перебувають мої співвітчизники. Мені подобається те, чим займається організація. Мені подобається, що вони знищують послідовників незалежності Ічкерської республіки. Я й сам мав із цим проблеми в минулому. Я знаю, що у складі ПВК багато ув’язнених. Вони відмовилися від своїх умов заради поїздки на війну. Я теж готовий, – повідомив Брейвік у розмові з адвокатом".

Звісно посилання на пряму мову немає, тільки ось це.

Що ж, як що у комуністів гаслом було "пролетарії усіх країн, єднайтесь", то, схоже у ново-старої влади росії гаслом буде "урагани усіх країн, єднайтесь на теренах росії".

Дуже цікаво. Тому захотілося трошки по препарувати, ні, не Брейвіка, хоча це класичний приклад сучасного росіянина- неонацист, неоязичник, ультраправий терорист, шовініст, расист… все, що так полюбляють росіяни, мабуть саме тому вони побачили у Брейвіку рідну по духу та способу життя людину.

Як би ви знали, яке тримфування з цього зробили на росії прихильники руського миру та православні апологети. Я вже нічому не дивуюсь з того паноптикуму, що вибудуваний у головах росіян, але з кожним разом вони відкривають нові двері й світ психологічних цікавинок.

Нагадаю, Андерс Берінг Брейвік — норвезький ультраправий терорист організатор і виконавець вибуху в центрі Осло та напади на молодіжний табір правлячої Норвезької робочої партії 22 липня 2011 року, внаслідок проведених ним терактів загинуло 77 людей та 151 людина отримала поранення.

Цей епізод в інформаційному "меню" пригожина дуже цікавий, тому дозволю собі прискіпливо розібрати цей "салат", що настирливо подає на інформаційний стіл пересічному громадянину росії "кухар" війни.

Ну, в тому, що це фейк, я не маю сумнівів, бо ж ті, хто складали цей текст, навіть не подумали вказати ім’я адвоката, та зовсім забули, що ім’я Андерс Брейвік, залишилося у далекому 2017-му, бо усі міжнародні ЗМІ, виконуючи волю ув’язненого, називають його Фьотольф Хансен, бо на це є офіційні документи з приводу зміни ім’я. Не поцікавилися й інформаційні кухарі й умовами утримання відомого терориста, а саме тим, що йому заборонено користуватися інтернетом, а листування він веде лише письмово через адвоката.

Тому, дуже цікаво, звідкіля Брейвік дізнався про існування приватної військової кампанії "вагнер", війну росії з Україною та участь "вагнера" у цій війні, як цікаво й те, як Брейвік дізнався про те, що "вагнер" набирає у свій склад не досвідчених військових, а зеків — ув’язнених з російських тюрем.

Посміялися? Я теж. Останнім часом фейки, що, як скажений принтер, плодить росія, не дуже якісні, але дуже веселі.

Це дає розуміння її слабкості, програшу, невпевненості. А ще, вказує на той факт, що інформаційна кухня росії все більше стає схожою на стіл пересічних алкоголіків у деревні: підкислі щі, залишки вареної картоплі навпіл з лушпинням та попелом з цигарок, обсмоктані хвости сушеної, ржавої рибини, зпліснявилий хліб та чефір, запарений просто у замизканій старій каструлі часів срсрс.

Останні фейки від "кухаря" путіна спрямовані виключно на внутрішнього споживача, який не вміє аналізувати, перевіряти інформацію й радіє будь яким "победам" расії, які йому напхали з телевізора у рота.

Це, знову ж таки, підкреслює, що росії стала дуже слабкою, невпевненою, намагається тримати "покер-фейс", хоча б для внутрішнього споживача, істерично шукає якесь победобєсіє, щоб красиво покласти й перекрити усі ті труни, що мчать КАМАЗами по росії.

"Брейвік у складі "вагнера" їде рятувати росіян під Бахмут та Соледар" — це найкраще, що наразі мало з’явитися в інформаційному просторі росії.

Росіяни мліють у соцмережах "этот смагет, этот и Киев за три дня, и Зеленского принесет к ногам путина, этот да, герой".

А що ж таке? А де "друга армія світу", а де "вагнер", в якому "1 найманець рве в шмаття 1000 омериканських інструкторів НАТО"? Випарувалися? Тіко Брейвік спасе росію. Красівоє.

Взагалі, участь "вагнера" у війні, це дуже великий іміджевий програш росії. Особливо після того, як у склад "вагнера" почали набирати ув’язнених за найтяжкі злочини, маніяків, вбивць, серійників.

Участь "вагнера" пригожина у війні, це приниження армії росії й міноборони, бо одразу постало питання, якщо якась, не дуже законна у самій росії приватна воєнна кампанія приймає участь у війні, критикує військове керівництво країни, розповідає про те, що друга армія світу не здатна воювати без приватної воєнної кампанії, то в чому військове велічіє росії, якщо уся її "мощь" це купка найманців. А коли пригожин почав ще й збирати по тюрмах ув’язнених, то на міжнародному рівні, це було вже військово- політичне вбивство росії.

Те, що робить пригожин для знищення іміджу росії, безцінне.

Ну, як й те, як усю свою каденцію вбиває росію путін, зробивши з могутньої нафто-газо держави ницу, бідну деревню у лаптях та без газу в якій живуть п’яні, голодні люди, що не вміють писати й читати.

Чим більше в інформаційному просторі пригожина, тим ширше й яскравіше у міжнародної спільноти враження: росія, це країна, де керують бандити, зеки, ув’язнені, терористи, які можуть товаришувати виключно з "брейвіками". Такій країні не місто в цивілізованому світі.

Участь у війні кримінальних угруповувань, "права рука" керманича держави з кримінальним минулим, вербування ув’язнених, щоб відправити їх м’ясом на фронт…це величезна пляма не тільки на репутації пригожина, але й путіна й росії. Звісно, після самої війни, яка там репутація, скажете ви. Застережу від ілюзій. Насправді війна не плямує репутацію країни та її лідера, бо війни ведуться з споконвіку, то для європейців, скажемо так, сама війна не є ознакою чогось поганого.

Росія почала війну з Україною у 2014-му році, захопив Донбас та Крим, але це не стало причиною, щоб країни відмовилися від російських товарів та послуг, перестали посміхатися путіну та запрошувати його на офіційні заходи. В Україні гинули люди, їх ґвалтували, вбивали, забирали у рабство, а світ тиснув руку путіну й посміхався йому.

Репутаційні втрати росії почалися лише після того, як світ ткнули у Бучу, Гостомель, Ірпінь, Херсон, Маріуполь, Харків, а ще після того, як фактично без зброї та допомоги, знищили другу у світі армію з нано-технологіями та нано-зброєю.

Завдяки любові пригожина до хизування, самовосхваляння та намагання зробити за рахунок війни політичну кар’єру, "вагнер" та інший криміналітет росії, став складовою частиною російської агресії проти України, що, звісно, потребує окремого вивчення для подальшої аналітики та розрахунку варіантів розвитку подій в країні-чикатілії.

Я вважаю, що війну та агресора ми повинні вивчити до молекул його думок, складової, генів, тріщинок, вібрацій. Лише тоді ми зможемо аналітично вираховувати його дії, вести його до необхідних нам помилок та прорахунків.

Аналітика на війні, теж зброя. Хоча, я не військова, а тим більше не аналітик, я все ж, як людина, що досить довго вивчає ворога та бачила перші розбудови окупаційного режиму, маю свою думку. Це необхідний аналітикам досвід. Ось тому й пишу.

"Вагнер" та пригожин на разі займають перші сходинки інформаційних топів, як росії, так й України й навіть міжнародні.

Що ж, непогана кар’єра для "кухаря", особливо на фоні зростаючої підтримки пригожина на росії, його політичних амбіцій, які вже можна розцінювати, як президентські.

Інформаційна "кухня" війни добре опанована пригожиним, ще за часів участи "вагнеровців"- а як ви пам’ятаєте, він є власником приватної воєнної кампанії "вагнер" на росії" — у воєнних операціях у Ірану, Сирії, Іраку. Тоді й почалася "героїчна" "воєнна" стезя "кухара путіна" та його зростаючий вплив на підопічного.

Але, якщо ми придивимося до інформаційної "кухні" пригожина, ми побачимо дивний збіг з інформаційною кампанією кадрова з часів його "геройств" у Чечні.

Усі ці "герої" воюють з дітьми, жінками та чоловіками без зброї, вихваляються подвигами, знімають відсіки, розповідають про свої неймовірні перемоги, де кожен з них вбив стопятсот тисяч ворогів.

Пригоди "вагнера" у військових компаніях в інших країнах, це по-перше, участь кадрових військових, а не зека, а по-друге, ми ж не знаємо, скільки там втрат, тому увесь цей піар, він знову ж таки був розрахований на внутрішнього споживача, але вузького кола, тобто путін-кремль.

Розповідаючи по кремлю "я танки НАТО гриз, як барбарис", пригожин зробив собі карколомну кар’єру з тримача общака до полководця.

Війну в Україні пригожин розцінив, як шанс на само піар та підвищення своїх амбіцій до рівня з кухаря в президенти.

Весь цей час, той, хто цікавився російськими жабогадюкінгом спостерігали, як пригожин знищує репутацію й довіру путіна до міноборони, шайгу, герасімова та інших кадровиків.

Інколи навіть шокувало те, як пригожин знищує репутацію росії. Навіть думалося про те, що це помста росіянам за його приниження у тюрмі — вже загальновідомий факт, що пригожин у тюрмі був зґвалтований, зазнав сексуального насилля, що за тюремними законами зробило його "опущеним", тобто людиною найнижчого сорту.

Провал "вагнерів" під Бахмутом та Соледаром, введення в інформаційний обіг фейків про "Брейвік у вагнері" та фото "вагнерів" у "шахтах Соледару", які було зроблено у російських соляних копальнях, це вже цвяхи у труні пригожина.

Ні пригожин, ні його разрекламований "вагнер" не зробили чуда. Ну, окрім того, що почистили тюрми росії. Але ж, ув’язнені такий нарід, що навряд чи це "вичищення" пробачать.

Але, як там далі буде, чи випаде з вікна, чи загине на полі бою, все одно, інформаційну отруту від гнилі "вагнера" з росії вже не змити.

На фоні того, що дійсно пригожин готувався на роль нового президента, що виграв війну з Україною та врятував росію від "фошиздів", можна сказати, що скоріше за все, його повернуть на кухню або знищать.

Хоча, як на мене, це найкраща кандидатура на президента росії. Підтримка росіянами пригожина дуже висока. Нікого там не лякає його кримінальне минуле.

Ось дивіться, на росії тюремний блатняк, шансон, як його називають, це національна культура. Блатних, зека, урків, тих, хто має у біографії "ходку" на росії дуже поважають. Он який фурор спричинила новина "Брейвік йде у вагнер". Тероризм та насилля для росіян ознака "гарного тону". Фактично світська людина.

"Не сідел, жизни не видел"- ось такий моральний закон росіян. Тому пригожин дійсно має дуже велику підтримку серед виборців й мав усі шанси стати президентом.

Бо сунути у президенти ще раз дімку медвєдева, це вже смішно, та й росіяни вже його не сприймають ні як політика, ні як керманича. А ось герой усіх війн, який переміг усіх злих укропів, ось це дуже гріло душу тих кремлівців, що наразі в опозиції до путіна через втрату закордонних валютних резервів.

Що ж, жабогадюкінг на росії виходить на інший рівень, не забуваємо, що там десь пасе овець кадиров, який вже приміряв обіцяний пригожиним мундир міністра оборони росії.

Будь які перестановки кремля нічого не змінять на фронті. Ми йдемо до Перемоги. Важко, болісно, втомлено, але вперто.

Щодо росії, то вона впевнено йде у стан, коли криміналітет вийде на вулиці, коли вбивць та мародерів, ґвалтівників та канібалів, озброєних, впевнених, організованих, стане на вулицях міст достатньо, що знищити росію.

Країна, де Брейвік — герой, не має майбутнього. На разі вже мвс росії дає сигнали, що зростання кримінальних правопорушень критичне.

По всій країні зростає кількість пограбувань, вбивств, зґвалтувань.

З розрахунку, що зростає кількість мобілізованих, яка дезертирує, та ще й зі зброєю, з розрахунку того, що пригожин дійсно випустив з ув’язнення багато злочинців, які тихо розбіглися, отримавши зброю та вирізавши військових, на росії з’явилось достатня кількість людей, які вже навчені вбивати та мародерити, до соціального вибуху, коли "брейвікі" росії почнуть вбивати чиновників, богатіїв, політиків, мігрантів, мусульман, "чорних", а потім усіх, залишилося не багато.

Новини з росії у перекладі: "У Ростовській області п’яний чоловік зґвалтував дитину у громадському туалеті. Злочин трапився ще 28 жовтня минулого року у слободі Верхньомакіївка Кашарського району. Але про нього стало відомо лише напередодні — після того, як 10-річна дівчинка розповіла матері про те, що сталося, бо почала себе погано почувати. 31-річний місцевий житель Олексій С., який міцно випив, насильно затягнув школярку у вуличну вбиральню на вулиці Жовтнева, 22. Там покидьок зґвалтував її і пригрозив вбивством, якщо вона комусь розкаже що трапилося. Дівчинка тримала у собі цю травму понад два місяці. Після Нового року вона розповіла матері про своє погане самопочуття та причини його появи. Жінка одразу ж написала заяву до поліції. Негідника затримали і 4 січня порушили кримінальну справу за статтею 134 — "Згвалтування потерпілої, яка не досягла 14-річного віку". Фігурант по справі безробітний і раніше судимий за крадіжку з банківського рахунку. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі, однак, за ним вже приїхали представники "вагнер" які погрожували поліції зброєю й вимагали віддати підозрюваного до винесення вироку суду. Місцеві жителі підтримують дії "вагнера" та вважають, що найкращім покаранням для ґвалтівника, буде фронт. Однак, поки що злочинця утримують під вартою".

Це не перший випадок, коли "вагнер" забирає злочинця з лав підсудних, плюючи в обличчя російському суду.

Ось це вже не майбутнє, це вже сучасна росія. Колись чула таку фразу "не шукайте пекла під землею й раю над землею, бо усе серед вас на землі". Схоже росіяни таки будуть смажити один одного, нам залишилося лише закрити їх у кордонах їх пекла.