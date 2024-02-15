Боятся ударов Украины и НАТО? В России провели проверку аэродромов на устойчивость к массированным атакам

Государство-террорист Россия начало готовить военные аэродрома к отражению массированных ударов. Недавно оккупанты провели учения по восстановлению взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов.

В РФ заявили, что такие учения якобы проводятся на регулярной основе, но сейчас они связаны с опасениями оккупационной армии массированных ударов со стороны Украины и НАТО. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Спецподразделения российской оккупационной армии провели учения сразу в нескольких регионах, в том числе на западном и южном стратегических направлениях. Примечательно, что армия РФ активно привлекала инженерно-саперные подразделения, которые тренировались ремонтировать воронки и отстраивать капониры для защиты самолетов от осколков.

Российские военные эксперты заявили, что у аэродромной службы есть подразделения, которые должны оперативно восстанавливать взлетно-посадочную полосу и уводить авиационную технику в случае атаки.

В то же время в РФ пожаловались, что после начала полномасштабной войны против Украины российские аэродромы регулярно подвергаются атакам. Более того, оккупанты боятся, что в будущем могут столкнуться с атаками со стороны стран-членов НАТО.

Российские эксперты прогнозируют, что Альянс постарается в первую очередь уничтожить аэродромы, поэтому армия РФ сейчас уделяет особое внимание защите этих объектов.

"Сегодня Украина пытается атаковать российские аэродромы беспилотниками. А вдруг в будущем мы с НАТО столкнемся? Они постараются уничтожить аэродромы первым же ударом. Поэтому у ВКС есть запасные аэродромы. Всё это хозяйство должно содержаться в исправном виде", – заявил российский военный эксперт.

Напомним, ракетный удар по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Севастополе 31 января ухудшил способность России координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе. В ходе атаки был уничтожен "бункер координационного центра радиолокационного контроля".

Ранее сообщалось, что в Челябинске, РФ, на аэродроме "Шагол" в ночь на 4 января сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Эти самолеты оккупанты активно применяют для нанесения авиаударов по линии фронта и мирным городам Украины.

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