'Боятся приближаться к границе': Россия только в этом году сбросила на свою территорию около 100 авиабомб

Российские пилоты боятся подлетать к линии фронта ближе, чем на полсотни километров. Так что свои авиационные бомбы они запускают с достаточно значительного расстояния.

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Поэтому только в этом году более 100 таких бомб не долетели до Украины и упали на территории РФ. Об этом, а также о причинах такого явления рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телеканала " Мы – Украина "

То, что российские оккупанты регулярно "теряют" ФАБы на территории РФ, вызвано рядом причин, в том числе технических.

"В этом году, по состоянию на сегодняшний день, зафиксировано, что более 100 таких бомб упали на территории России, в частности в Белгородщине и так далее. Нас спасает все-таки то, что эти бомбы не только не точны, но и технологические планерные средства не всегда совершенны, не всегда открываются. И тогда эти бомбы падают на российской территории", – заявил Тимочко.

По его мнению, еще одна причина носит психологический характер: российские пилоты боятся, что их самолеты собьют воины Сил обороны, если они подлетят слишком близко к линии фронта.

"Несмотря на массированность российской авиации, они не подлетают близко к линии фронта, потому что тогда их сбитие становится практически гарантированным. Поэтому они пытаются работать с расстояния не менее 50 километров от линии фронта. А это вызывает ряд технических проблем, да и точность прицеливания влияет", – рассказал Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск подчеркнул: несмотря на это, ФАБы были и остаются серьезной угрозой. И они бы представляли еще большую опасность, если бы не "российская криворукость".

"Конечно, такие бомбы очень разрушительны, конечно, они опасность создают, особенно для гражданского населения, потому что их баллистику очень сложно просчитать, траекторию полета. К сожалению, их враг имеет очень много. Но, как видим, качество этих бомб невысокое. И мы должны благодарить где-то и российскую криворукость, спешку, потому что они где-то спешат эти бомбы снимать с сохранения и доукомплектовывать их сейчас. А это все время, это нагрузка на промышленность. А российская промышленность, как мы видим, при существующих запросах не всегда справляется. И это положительно", – отметил он.

Напомним, на днях стало известно, что оккупанты впервые атаковали Украину сверхтяжелой бомбой ФАБ-3000.

20 июня российский пропагандистский блогер, связанный с авиаотраслью, опубликовал видео применения войсками РФ ФАБ-3000 якобы в населенном пункте Липцы в Харьковской области. Целью оккупанты выбрали трехэтажное здание, которое, как утверждает пропагандист, использовали украинские военные.

По мнению экспертов, эта новая разработка страны-агрессора может негативно отразиться на ситуации на поле боя.

Тем временем падение российских ФАБ с меньшей боевой частью на территории РФ фиксируется регулярно. Среди последних случаев – авиабомба ФАБ-500, найденная в Белгородской области 21 июня.

Достается от захватчиков и оккупированным территоримя нашего государства. Так, в апреле этого года российский самолет сбросил авиабомбу ФАБ-1500 прямо на магазин в оккупированном Енакиево.