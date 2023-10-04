Боятся попасть на фронт: военные РФ из Приднестровья отказываются возвращаться домой, несмотря на ужасные условия службы

Так называемые российские миротворцы в оккупированном Россией молдавском Приднестровье служат в крайне ужасающих условиях. Однако, несмотря на это, отчаянно держатся за свои места, потому что боятся ехать в РФ, а оттуда попасть на войну в Украину.

В настоящее время среди российского контингента в Приднестровье распространяются упадочные настроения. Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в секторе безопасности.

Так называемая "оперативная группа российских войск" в оккупированном Приднестровье насчитывает сейчас порядка 1,5 тысяч сотрудников. Около 120 из них имеют гражданство РФ. Кроме откомандированных российских военнослужащих, российскими паспортами обзавелась также часть местных приспешников оккупантов, устроившихся в ОГРО.

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Наши источники констатируют, что большинство россиян, служивших в Приднестровье, уже давно вернулись в РФ. Однако командир группы и его заместители по-прежнему остаются в оккупированном регионе Молдовы. Вместе с семьями они живут в городе Рыбница.

В настоящее время в рядах группы российских войск в Приднестровье распространяются упадочные настроения. Как признаются сами оккупанты с российскими паспортами, причина этого заключается в том, что все "понимают, к чему все идет".

Однако все они крепко держатся за свои места, потому что боятся возвращаться домой и оттуда попасть на войну в Украину. В том, что после приезда в РФ их очень быстро ждет именно такое развитие событий, мало кто из оккупантов сомневается.

Не подталкивают россиян к возвращению в Россию даже ужасающие условия работы. Персонала оккупантам катастрофически не хватает. Условия работы не устраивают даже местное население, поэтому набор новых сотрудников продвигается очень тяжело.

Кадровый голод привел к тому, что до недавнего времени военизированная охрана на складах в Колбасной несла дежурство в режиме 4х8: каждый сотрудник на протяжении суток отстаивал две смены продолжительностью по четыре часа с двумя восьмичасовыми передышками. В настоящее же время режим изменили на 4х4, а для некоторых смен интервал между четырехчасовыми дежурствами вообще сокращен до двух часов.

Работы для оккупантов стало больше, а вот денег им достается меньше. Оклады, которые они получали раньше, были уменьшены. Также отменены выплаты наличными: вместо них сотрудникам предлагается использовать карты российской платежной системы "Мир", которая в Приднестровье функционирует крайне ограниченно, а в Молдове официально не работает вообще.

Единственным выходом для оккупантов являются услуги по обналичиванию средств, на чем они теряют от 2,5 до 3% от суммы.

Наши источники также сообщили, что в настоящее время все стрелковое оружие из складов в Колбасной вывезено в направлении Тирасполя. На складах по-прежнему остается около 18-20 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно времен Второй мировой войны. Сроки хранения этих боеприпасов давно истекли, вдобавок они находятся в ужасном состоянии из-за нарушения складских норм.

Не лучше ситуация и со сконцентрированной в Колбасной военной техникой: преимущественно она непригодна для использования по причине нарушения условий хранения и отсутствия должного обслуживания.

Напомним, ранее президент Молдовы Мая Санду заявила, что победа Украины поможет урегулировать конфликт в Приднестровье. Она подчеркнула, что Молдова стремится к урегулированию исключительно мирным путем.

Санду также добавила, что проблема Приднестровья будет решаться постепенно из-за сложности ситуации.