Боятся 'бавовны': порт в Санкт-Петербурге прекратил перевалку селитры, появились подробности

Большой порт в Санкт-Петербурге на фоне атак беспилотников прекратил перевалку аммиачной селитры. Вероятно, оккупанты боятся очередной "бавовны" на своей территории.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что российские власти боятся "возможной диверсии с разрушительными для города последствиями".

Отмечается, что порт выгружает около трех миллионов тонн селитры ежегодно, но теперь российские производители ищут альтернативные пути экспорта.

Один из возможных вариантов – терминал в Усть-Луге, но для этого нужно провести модернизацию терминала в соответствии с новыми требованиями.

При этом химические предприятия частично работают на "склад", поскольку сейчас нет высокого спроса, но он вырастет после начала посевной кампании.

Следует добавить, что аммиачная селитра, широко используемая в сельском хозяйстве как удобрение, может иметь разрушительную взрывчатую силу при повышении температуры и возгорании.

Напомним, недавние атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России могли всерьез взорвать их мощности. В частности эти удары могли вывести из строя до 11% общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как атаки дронов на российские НПЗ заставили РФ ввести запрет на экспорт бензина, Москва пытается нарастить продажу за границу сырой нефти. Однако вскоре экспорт нефти из РФ также может упасть вместе с объемами ее добычи, поскольку сырье просто негде будет хранить.

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