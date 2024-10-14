Боятся атак дронов: в Брянской области заправки защищают бетонными блоками. Фото
В Брянской области России из-за угроз атак БПЛА начали защищать местные автозаправочные станции бетонными конструкциями. Такие защитные сооружения строят на заправках в регионах, расположенных неподалеку от украинской границы.
Об этом сообщают российские СМИ. Так, на заправке компании "Лукойл" в Клинцевском районе окна и вход полностью заблокированы импровизированной бетонной стеной.
На других АЗС устанавливают модульные укрытия для защиты от возможных обстрелов или атак дронов.
Кроме того, инфраструктуру для хранения горючего защищают с помощью специальных каркасов и сеток.
Ранее сообщалось, что днем 12 октября в столице Чечни Грозном раздался мощный взрыв. Взорвалась автозаправочная станция возле заправки "Лидер", которая входит в сеть АЗС семьи главы Чечни Рамзана Кадырова. Там начался пожар, а затем произошла повторная детонация.
Напомним, что в сети появились спутниковые снимки последствий поражения складов с "Шахедами" под Ейском: они были поражены украинскими дронами 9 октября.
В тот же день в российском Карачеве Брянской области прогремели взрывы на 67-м составе БК Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны России.
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