Боятся атак дронов: в Брянской области заправки защищают бетонными блоками. Фото

В Брянской области России из-за угроз атак БПЛА начали защищать местные автозаправочные станции бетонными конструкциями. Такие защитные сооружения строят на заправках в регионах, расположенных неподалеку от украинской границы.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Так, на заправке компании "Лукойл" в Клинцевском районе окна и вход полностью заблокированы импровизированной бетонной стеной.

На других АЗС устанавливают модульные укрытия для защиты от возможных обстрелов или атак дронов.

Кроме того, инфраструктуру для хранения горючего защищают с помощью специальных каркасов и сеток.

Ранее сообщалось, что днем 12 октября в столице Чечни Грозном раздался мощный взрыв. Взорвалась автозаправочная станция возле заправки "Лидер", которая входит в сеть АЗС семьи главы Чечни Рамзана Кадырова. Там начался пожар, а затем произошла повторная детонация.

Напомним, что в сети появились спутниковые снимки последствий поражения складов с "Шахедами" под Ейском: они были поражены украинскими дронами 9 октября.

В тот же день в российском Карачеве Брянской области прогремели взрывы на 67-м составе БК Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны России.