'Боритесь за свою свободу': в городах России неожиданно прозвучало обращение Зеленского к россиянам. Видео

В общественных местах во многих городах России прозвучало обращение президента Украины Владимира Зеленского к россиянам. Это стало возможно благодаря работе неизвестных хакеров.

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Соответствующие видео с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Nexta. Перед обращением украинского лидера россияне услышали сигнал воздушной тревоги (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Тем, кто понимает только по-русски. Хотите жить – бегите! Хотите жить – сдавайтесь в плен! Хотите жить – боритесь на своих улицах и за свою свободу!" – призвал президент Украины граждан РФ.

Он напомнил простым россиянам, что у них уже забрали все, что можно, они должны бороться за то, еще осталось, и не лезть на украинскую землю, в нашу душу и в нашу культуру.

Как итог, слушателям в РФ предложили прослушать "Ой, у лузі червона калина".

Отметим, что россияне слышали обращение украинского президента в Абакане, Самаре, Иркутске, Москве, Махачкале Перми, Раменском и других городах. Они были обескуражены, внимательно слушали слова нашего президента, а потом – подтанцевывали под украинскую патриотическую песню.

Напомним: 9 мая, на день победы в России, хакеры взломали российскую телетрансляцию парада в Москве. Благодаря усилиям неравнодушных, российские военные шагали по Красной площади под слова "Слава Украине!". "Улучшенную" версию телетрансляции смотрели зрители в Санкт-Петербурге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские хакеры из команды "Кібер Спротив" взломали почту, соцсети и личный кабинет на сервисе госуслуг России сотрудника ГРУ РФ Сергея Моргачева. Он родился в Киеве, однако всю жизнь работает на Москву;

– также в течение апреля сообщество IT ARMY успешно осуществило ряд атак на цифровую инфраструктуру и организации в различных отраслях в России. Специалисты имеют достижения в страховой и финансовой сферах, развлекательной и культурной, автомобильной и транспортной и других.

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