Боится мести: пропагандист Красовский, призвавший сжигать украинских детей, пожаловался, что живет в страхе

Скандально известный российский пропагандист и откровенный украинофоб Антон Красовский пожаловался своей аудитории, что живет в постоянном страхе. Он огорчен тем, что его недруги знают, где он живет, и оставляют недвусмысленные послания.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Одиозный гость не менее одиозных эфиров считает, что такая теперь его судьба до конца его дней.

"На разбитой лестнице своего подъезда инстинктивно высматривал "лепестки". Вот бумажка какая-то зеленая, осколок бутылки, этикетка. Не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь уже мирно не смотреть под ноги", – сетует Красовский.

Украинская аудитория с удовлетворением наблюдает за страхами таких токсичных блогеров Кремля, которые радуются жертвам и кровопролитию на нашей земле, принесенным Россией. Правильно делают, что боятся, час возмездия обязательно настанет.

Напомним, что в эфире одного из федеральных каналов Красовский разразился людоедскими заявлениями. Он призвал "топить в Тисине" и "сжигать в домах" украинских детей. На это немедленно отреагировали в Украине, в том числе глава МИД Дмитрий Кулеба.

Сам украинофоб попытался оправдаться своей эмоциональностью и эфирным запалом. Он пояснил, что "такое бывает" и, говоря об убийствах украинских детей, "не смог остановиться".

"Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. У всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите", – написал он тогда.

Как сообщал OBOZREVATEL, "пробивать дно" цинизма и жестокости для Красовского не редкость. В последний раз пропагандист отличился мерзким заявлением о резонансной казни украинского военнопленного, предположительно совершенной боевиками "Вагнера".

"Нам показывают старое видео, от которого мы должны отшатнуться с криком "это не мы, мы не такие". Но мы и правда не такие – это война такая. Война превращает жестокость в рутину. Не бывает войны без жестокости, нет ей ни предела, ни границ. Осуждаю ли я наших парней? Нет, и никогда не буду", – сказал украинофоб.