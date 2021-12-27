Россия пошла на “геополитический таран” Америки, одновременно пытаясь вбить клин разногласий между США и ЕС и делая попытку расколоть Европу. Но из этого ничего не вышло. Проблема усиления противостояния между ядерными державами заключается в том, что стороны противоборства жестко тестируют готовность друг друга пойти до конца и не отступить. Путин демонстрирует свою решимость и настроенность и дальше обострять ситуацию, если Вашингтон не примет его ультиматум в отношении Украины, как исключительно сферы интересов Российской Федерации.

Выдвижение нерациональных требований, наперед зная, что другая сторона не сможет их удовлетворить, вовсе не является безрассудством путинского режима. Это скорее способ принуждения к конфронтации. Путин здесь действует, как когда-то его коллега – отставной фельдфебель в роли фюрера, выдвигая дополнительные требования до того времени, когда, как он знал, Великобритания не сможет допустить, чтобы ее обязательства в отношении Польши превратились в бумажку, которая ничего не значит.

С другой стороны, еще совсем не факт, что Кремль готов использовать свое ядерное оружие. Поэтому штатные телевизионные пропагандисты, которые кричат об этом с телеэкранов, сеют истерическую панику, пытаясь напугать оппонентов России. Чтобы они боялись Путина, и ему не пришлось воевать в той войне, которой он так угрожает Западу.

Диктатор, его режим и “пропагандистское войско” делают здесь очень четкие и просчитанные вещи, они обвиняют своих противников – США и НАТО, в том, что на самом деле делает Россия. Обвиняя Запад в “агрессии” на постсоветском пространстве, Российская Федерация в это же время незаконно оккупировала территории Украинского государства.

Путин пытается сформулировать нарратив, который бы узаконил его претензии на территорию Украины. Он использует все медиа-каналы и ограничивает доступ граждан России к негосударственным информационным источникам, чтобы россияне могли услышать только его видение событий и политических процессов. И здесь путинский режим достиг значительного успеха.

И это ничего, что рассказы Путина для своей внутренней аудитории об украинцах и Украине, которых якобы никогда не было, а значит и теперь нет, вызывают стойкое неприятие у международного сообщества. Его имперскую шовинистическую трактовку истории трудно даже пробовать оспаривать, настолько она изначально абсурдна и алогична.

Властителю Кремля нужен “повод” для того, чтобы бросить вызов западной цивилизации. Поэтому он не устает повторять об “украинской угрозе” Российской Федерации, что должно оправдывать возможное российское вторжение. Москва создает причины для открытой войны, чтобы напасть на нацию, которая “виновата” в одном – желании быть свободной.

Рост агрессии РФ в отношении Украины, помимо всего прочего, можно объяснить тем, что после оккупации Крыма и части Донбасса, Россия не понесла достаточного наказания за эти свои преступления. А санкции, введенные в отношении нее, имели больше предупредительный характер и не соответствовали уровню совершенного злодеяния, которое пошатнуло мировой порядок.

Путин не имел никакого права на вторжение на территорию суверенного государства. И никто не давал ему “лицензии” на массовые убийства в Крыму и на Донбассе, не зависимо от того, как это воспринималось его некоторыми сторонниками среди европейского политического истеблишмента.

Украина более двух десятилетий стояла на пороге НАТО и Евросоюза, но бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции делали все для того, чтобы возможность присоединиться к этим европейским структурам становилась еще более отдаленной, чем в конце 90-ых годов прошлого века.

До сих пор единственное, что сдерживало Путина от нового российского вторжения – это возможность вмешательства благосклонных к Украине государств Запада, если бы это произошло. Именно поэтому он требует “гарантий безопасности” Российской Федерации и переговоров по этому поводу, потому что надеется, что сможет обмануть западных политиков и сделать так, чтобы они отказались от поддержки Украины, что открыло бы ему зеленый свет для вторжения.

Российский диктатор уже неоднократно давал понять, что независимость Украины и ее отдельное существование от России есть для него личным оскорблением. И что его намерение уничтожить Украинское государство и украинскую нацию абсолютно законно, поскольку Москва просто хочет вернуть назад свои “исконные земли”.

Играя в “сверхдержаву”, Кремль считает, что все вокруг не понимают, что РФ уже давно превратилась в государство третьего мира, с очень слабой экономикой и многоэтническим населением, большинство которого не желает находиться под контролем тех, кто засел в Москве, и стягивает в столицу ресурсы, выкачанные из российских регионов.

Да, у Путина есть ядерное оружие, однако в реальности российская армия не может похвастаться своей боеспособностью. Военнослужащие преимущественно состоят из призванных в армию молодых людей из бедных семей из периферийных районов России. Российские солдаты плохо обучены и все еще, во многих случаях, полагаются на технику советских времен.

Москва своим наглым ультиматумом Западу спровоцировала ситуацию, когда на немотивированные требования РФ Вашингтон и Брюссель просто вынуждены будут реагировать более резко.

Теперь свободный мир сам будет выдвигать требования Российской Федерации, где среди основных станет прекращение оккупации территорий Украины, Грузии и Молдовы, превращение Хельсинской заключительной декларации в договор, который имеет исковую силу и подписание нового договора об обычных вооруженных силах в Европе с проверками, которые ограничивают размеры и масштабы разрешенных военных скоплений на границе Европы и России.

Это дало Европе и России гарантии желаемой безопасности и поддержало бы право мирных стран, которых в свое время силой загнали в СССР, на независимость и государственный суверенитет. И также гарантировало, что российский империализм и территориальный захват в Европе больше не повторятся.

Все это должно обсуждаться в контексте возвращения Крыма Украине, вывода российских войск с оккупированной РФ части Донбасса и отказа Москвы от своих мечтаний о проведении Ялтинской конференции-2, для раздела Европы и возвращение Восточной Европы под контроль Кремля.

То, что в Кремле пытаются выдать за “долгую общую историю с Россией”, на самом деле является 337 годами коварной колонизации московцами украинских земель.

Поэтому любые претензии Путина на часть или всю территорию Украины не имеют под собой никаких оснований. И нереально ожидать, что украинцы могут согласиться на превращение своего государства в зону влияния Российской Федерации и вхождение Украины в состав России на правах федерального округа. Москва не имеет никакого права диктовать нам, что должен думать и хотеть свободный народ Украины.

Достижение компромисса с Россией возможно только в том случае: если она выведет свои войска с оккупированных частей Украины, Грузии и Молдовы; не будет угрожать всем своим европейским соседям и посягать на их территории; перестанет использовать газ как геополитическое оружие и рычаг дестабилизации в Европе; прекратит использовать свои спецслужбы для убийства политических оппонентов в других странах; перестанет распространять дезинформацию; перестанет поддерживать преступность и ультраправые или ультралевые группировки в других государствах; не будет мешать другим странам преследовать свои суверенные интересы.

Одним из самых больших побудительных мотивов Путина, который подталкивает его к постоянной агрессии, стало то, что он считает себя государственным деятелем равным Сталину, Уинстону Черчиллю или Шарлю де Голю. Ему нужно величие и признание его “законного места” в истории. Сейчас в России, на достижение этой призрачной цели, работает вся государственная машина и многочисленный пропагандистский аппарат. “Царь” боится, что может не успеть, потому что хочет увидеть результат еще при своей жизни.

Большая опасность в том, с чем сталкивается не только Украина, но и весь цивилизованный мир, что путинская Россия слепо верит в свою пропаганду и часто решения принимаются на основе выводов в передачах, которые ведут знаковые телевизионные пропагандисты.

Поэтому Путина невозможно усмирить уговорами, уступками или попустительствами. Его нужно поставить в жесткие рамки международных правил поведения и законов. Поскольку он не только не хочет их признавать, но и пробует придумывать свои “правила”, которые для других являются абсолютно неприемлемыми.

К сожалению, российский деспот становится все более сумасшедшим, а это увеличивает риски того, что многим людям это принесет много боли и страданий. Поэтому приходится надеяться, что Вашингтон и Брюссель способны что-то почерпнуть из трагических ошибок Чемберлена.

Требования Москвы установить новый геополитический порядок в Европе, поскольку, мол, существующий слишком привязан к наследию Холодной войны, основываются на том, что в ЕС имеют долгую историю недооценки угроз со стороны России. А это часто заканчивалось трагически.

“Логика” безосновательных требований Путина способна привести к новой мировой войне, ведь государственные границы Украины четко урегулированы международным правом. И совершенно противоречит здравому смыслу, когда вдруг Российская Федерация начинает заявлять, “это когда-то было моим, и пришло время забрать все это обратно”.

Самой большой “страшилкой” для рядовых россиян сегодня выбран оборонительный Североатлантический альянс. Но это не НАТО, впервые после окончания Второй мировой войны, оккупировало украинский Крым, не войска НАТО вторглись на Донбасс и привезли с собой пусковую установку “Бук”, и, тем более, не НАТО сбило малазийский пассажирский самолет.

Путин всегда ждет января, самого холодного месяца в новом году, прежде чем создавать очередные газовые проблемы для Европы. Европейцы уже сейчас должны задуматься над тем, что необходимо отказаться от российских энергоносителей. Иначе они постоянно будут бессильными ответить на “углеводные шалости” Кремля.

Расчеты кремлевцев относительно Евросоюза достаточно просты. Если Россия вторгается в Украину, то США и ЕС вводят очень жесткие карательные санкции. Тогда, в ответ, РФ отключает для европейцев газ, рассчитывая на то, что это заставит Европейский союз отказаться от этих санкций.

Психология Путина такова, что он всегда намеренно искажает факты. Его заявление по этому поводу может быть примерно таким: “посмотрите, что же вы сделали. Теперь у меня нет выбора. Это именно вы заставили меня это сделать”.

Но диктатор уже развязал войну с Европой. В последние несколько лет он постоянно проводил там диверсионные, хакерские и пропагандистские атаки, чтобы расшатать единство стран ЕС и уничтожить демократию в государствах НАТО. И на этом он не остановится.

НАТО представляет угрозу для кремлевских целей и стремлений к реваншизму, завоеванию территорий, изменению европейского порядка безопасности и установления устаревшей империалистической “сферы влияния” на Восточную Европу.

Одним из вариантов, в случае очередного нападения России на Украину, может стать то, что одновременно Москва осмелится вторгнуться в одно или в несколько государств Балтии. Для Кремля сейчас очень важно протестировать, насколько страны НАТО готовы соблюдать договор о коллективной обороне.

Сейчас для ЕС настало время быть готовыми отразить угрозу основам европейской безопасности и вспомнить тяжелые уроки Мюнхена 1938 года.

Российская агрессивная диктатура направляет свои усилия на новые территориальные завоевания, что подрывает фундамент того, чего добивались и над чем работали предыдущие поколения европейцев. А это: мир в Европе, безопасность и свобода.

Сила России не может сравниться с коллективной силой и моральными высотами свободного мира. Но если поставить под угрозу независимость и суверенитет наций, которые будут поглощены во время путинской кампании по восстановлению имперского СССР, то это закончится и поражением тех, кто будет пытаться стоять в стороне и не вмешиваться.

Сейчас пришло время вспомнить уроки истории и остановить Россию, прежде чем все это закончится “Четвертым рейхом” или новой “Империей зла” в Европе.