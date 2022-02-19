Беженцам из "Л/ДНР" выдадут по 10 тыс. рублей от Путина: появилась реакция россиян
Президент России Владимир Путин ранее поручил единоразово выплатить всем эвакуированным из "Л/ДНР" по 10 тысяч рублей. Средства из резервного фонда РФ людям, прибывшим в Ростовскую область, могут начать выдавать уже в субботу, 19 февраля.
Россиян же такая инициатива их властей не обрадовала. В соцсетях они писали, что лучше бы эти деньги раздали самим гражданам РФ, а другие называли такое решение "аттракционом невиданной щедрости" и "кормлением дармоедов".
"Почему этот человек всегда забывает про своих жителей? Я раньше голосовал за него но теперь больше никогда", "Своим хр*н поможет", "Опять? А мне когда?" – спрашивали россияне.
Люди также отмечали мизерность такой суммы, которой решили помочь беженцам из ОРДЛО в России. Отметим, что 10 тысяч рублей это около 3600 гривен, 114 евро или почти 130 долларов.
"Россия – щедрая душа", "Ага, и пусть себе ни в чем не отказывают", "Заживут", "Ну, на неделю при скромной жизни хватит. А дальше?" – писали комментаторы.
Некоторые в шутку даже предположили, что ради этих выплат людям из ОРДЛО россиян могут обложить новым налогом. А часть россиян вспомнила про 13-ю зарплату, которой они якобы готовы пожертвовать ради Донбасса, и написали, что это она "пошла в дело".
А другие пользователи сети высказывали мнение, что, раз люди с российскими паспортами выехали в Ростовскую область, то у РФ больше нет повода для вторжения в Украину, так как не нужно защищать на Донбассе "своих граждан".
Напомним, что желающих эвакуироваться из ОРДЛО, несмотря на усилия оккупантов по нагнетанию паники, немного. В Донецке продолжают ходить в клубы и рестораны, а в России тем временем люди стали возмущаться, что к ним отправляют жителей ОРДЛО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Всю хронику событий субботы, 19 февраля, читайте в нашем материале.
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