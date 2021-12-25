Состоявшееся позавчера 17-е по счету ритуальное действо под условным названием "итоговая ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В.В.Путина" имела такое же отношение к пресс-конференции, как электоральные мероприятия под присмотром Памфиловой – к выборам. И то, что на это мероприятие не пустили "Новую газету", главный редактор которой только что стал лауреатом Нобелевской премии мира, – единственный журналист, удостоенный этой премии за всю истории советской, досоветской и постсоветской России, а три СМИ-иноагента – "Дождь", "Медузу" и "Свободу" в порядке издевательства пустили, но задать вопрос не дали – лишний раз подчеркивает гротескный характер этого действа.

Абсолютное большинство из пятисот собравшихся не имеет никакого отношения к СМИ и к журналистике, а являются ходоками, челобитчиками, просителями за свой регион по поручению даже не редакции, а местного начальства. Они и сами это прекрасно знают, и ведут себя соответственно, трясут заготовленными плакатами, кричат, вскакивают, пытаясь привлечь к себе внимание, девушки с этой целью наряжаются в яркие платья. У девушек вообще чуть больше шансов. В конце четырехчасового марафона два утомившихся немолодых самца отбросили условности и стали вести себя как в борделе при выборе шлюх. Путин, похотливо облизывая губы, небрежно бросал своему пресс-секретарю: "Дим, а давай вон ту, в красном". А тот, одобрительно кивая выбору шефа, добавлял: "А потом вон ту, в зеленом".

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Ну, и дополнительный штрих, подчеркивающий кто тут кто – гротескные, доходящие до абсурда меры безопасности вип-клиента. Челобитчиков на входе пропускали через рамки, опыляя с целью дезинфекции серебром – мера, по признанию экспертов абсолютно бессмысленная, зато демонстративно унизительная. Громадный выставочный зал Манежа позволил расположить вип-клиента на таком удалении от челобитчиков, что ему приходилось прищуриваться, чтобы их разглядеть…

По содержанию действо было больше всего похоже на телеигру "Поле чудес" с Якубовичем. Челобитчики также приглашали Путина в гости, пытались всучить ему подарки, правда, в отличие от подарков Якубовичу, гостинцы предназначенные Путину бдительные сотрудники ФСО отбирали на входе.

Абсолютное большинство вопросов заранее согласовывалось с вип-клиентом, что позволяло ему проявлять осведомленность и сыпать цифрами из заранее заготовленных на столе шпаргалок. Главный и поистине судьбоносный вопрос – как Путин относится к Деду Морозу и к тому, что некий питерский юрист подал к нему иск за то, что тот 23 года не исполнял его просьбы. И Путин тут же выдал заготовленную шутку про то, что он тоже юрист из Питера и готов защищать Деда Мороза, а сутяге-юристу посоветовал подумать над своим поведением, поскольку Дед Мороз дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам. Ну, а у самого Путина с Дедом Морозом по его словам отношения строятся "благообразным образом".

В доказательство Путин немедленно принял на себя функции Деда Мороза и стал исполнять желания "хороших мальчиков и девочек". Челобитчику из Дагестана пообещал починить электричество и провести газ, а ходокам из Бурятии – построить новую больницу…

Был такой зарубежный фильм "Санта-киллер", про серийного убийцу, который убивал, нарядившись в костюм Санта Клауса. Путин, который регулярно прикидывается Дедом Морозом – и в то же самое время организует массовые убийства в Украине и в Сирии, запускает по стране и за ее пределами команды отравителей, тем самым создает фактуру для российского ремейка этого фильма с собой в главной роли…

Данное мероприятие в очередной раз доказало, что в подобном формате задавать Путину содержательные вопросы совершенно бессмысленно. Поскольку он на третьем десятке своего самодержавия блистательно овладел искусством на вопрос про Фому подробнейшим образом рассказывать биографию Еремы. А поскольку у журналистов в данном формате нет опции настоять на ответе на свой вопрос, данная нехитрая уловка всякий раз прокатывает.

Журналистка Sky News Диана Магни поинтересовалась, может ли Путин гарантировать, что Россия не будет нападать на Украину.

Путин резонно ей в ответ: "Кто создал Украину? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз".

После чего добил злонамеренную англичанку замечанием, что Техас с Калифорнией принадлежали когда-то Мексике. Ну, и чтобы у нее навсегда пропала охота задавать ему бестактные вопросы, перешел в атаку:

"Вы требуете от нас гарантий? Это вы должны дать нам гарантии! И немедленно, сейчас! А не забалтывать это десятилетиями!".

Поскольку англичанка из вредности отказалась давать гарантии Путину, тот потребовал дать слово очередной "девушке в красном платье". И тут выяснилось, что когда та сняла маску, оказалось, что это вовсе не девушка, а совсем наоборот Ксения Анатольевна Собчак. Путин примирительно сказал, что не узнал ее издалека, но Ксения Собчак мириться с Путиным отказалась и задала ему два бестактных вопроса.

Во-первых, почему он присвоил звание генерал-майора начальнику ГУФСИН по Иркутской области Леониду Сагалакову. Дело в том, что по словам заключенных ангарской колонии №15, в апреле 2020 года этот Сагалаков обещал, что их будут насиловать. После этого сотни осужденных действительно подвергались пыткам в иркутских СИЗО. И во-вторых, Ксения Собчак поинтересовалась, видел ли Путин архив видео с пытками в российских колониях и согласен ли он, что они носят системный характер. По организатору пыток генерал-майору Сагалакову Путин пояснил, что "жизнь сложна и многообразна". Вероятно, сложность и многообразие жизни исчерпывающим образом объясняют необходимость продвижения по службе садиста. А иначе настанет унылая простота и единообразие. А насчет пыточного конвейера Путин успокоил свою крестницу заверением, что это "общемировая проблема, она есть и в США, и во Франции надо спокойненько с этим работать".

Полагаю, что для сотен российских зеков, которым втыкают швабры в задницы, эти слова Путина послужат утешением…

Журналист "Би-би-си" Пётр Козлов спросил, что стряслось в России за последнее время, что власти стали объявлять иноагентами и экстремистами так много людей. На что Путин ответил, что Россию можно развалить только изнутри, а это делают только те, кто обслуживает чужие интересы. И в очередной раз повторил, что закон об иноагентах "придуман не нами", а США и рутинно соврал, что "наш закон куда более либеральный".

Навальный для Путина по-прежнему тот, кого нельзя называть имени – на сей раз это "человек, которого якобы отравили". И вообще "не надо совершать и прикрываться политической деятельностью".

Поскольку Путин лжет всякий раз, когда раскрывает рот, возникает закономерный вопрос: а надо ли как-то обращать внимание на это четырехчасовое вранье. Не лучше ли игнорировать. Это вполне резонная точка зрения. Но есть и иная, также имеющая право на существование. Многие путинские заявления – это доказательства его преступлений, которые он не скрывает, уверенный в своей безнаказанности. И некоторые из его слов могут стать основой будущего обвинительного заключения. А так, да, намного предпочтительнее, чтобы он отвечал не на вопросы специально подобранных челобитчиков, а в соответствии с судебным регламентом давал показания и отвечал на вопросы прокурора.