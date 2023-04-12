Беларусь выдала России отца девочки, которая нарисовала антивоенный рисунок: его ждет тюремное заключение

Отца тульской школьницы Алексея Москалева экстрадировали в Россию. Он сбежал из-под домашнего ареста, наложенного по делу о "дискредитации армии РФ".

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Об єтом сообщают росСМИ. Его осудили за антивоенные посты в социальных сетях и рисунок дочери с призывом "Нет войне".

"Алексея Москалева, сбежавшего из-под домашнего ареста незадолго до вынесения приговора по делу о "дискредитации армии" и задержанного в Беларуси, экстрадировали в Россию", – говорится в источнике.

О задержании Москалева в Беларуси стало известно 30 марта. Спустя неделю российские дипломаты сообщили, что Москалев находится в СИЗО в городе Жодино в ожидании решения об экстрадиции.

Напомним, что Алексея Москалева, который один воспитывает 13-летнюю дочь, судили за посты о войне в "Одноклассниках", хотя он утверждал, что не имеет отношения к указанным публикациям.

Дело на него завели в прошлом году, после того как весной его дочь Маша нарисовала в школе антивоенный рисунок. Когда Москалева поместили под домашний арест, его дочку забрали в приют. В апреле стало известно, что ее забрала мать – до этого девочка всю жизнь жила с отцом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России фигурантом уголовного дела о "дискредитации" российской армии, совершающей военные преступления в Украине, стал мужчина, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок. 54-летний Алексей Москалев воспитывает ребенка один, поэтому шестиклассница Мария может оказаться в детском доме. Инцидент произошел еще в апреле 2022 года – на уроке рисования школьникам дали задание нарисовать рисунок в поддержку оккупационных войск РФ. Маша нарисовала женщину с ребенком, которые прятались от ракет.

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