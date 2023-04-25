Back in the USSR: в Волгограде на фасад университета вернут контур барельефа Сталина, убранный при Хрущеве
В Волгограде на фасад медицинского университета планируют вернуть контур барельефа диктатора Сталина. Его планируют восстановить, чтобы вернуть зданию "исторический облик".
Об этом сообщила пресс-служба российского вуза. Также вуз планирует установить табличку и отметить, что раньше на этом месте был барельеф советского "вождя".
Возвращать только контур, а не все барельеф заведение решило потому, что некоторых "либерально настроенных" россиян может возмутить такое решение.
Так, ранее на фасаде медицинского учреждения было четыре барельефа – Сталина, Владимира Ленина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Изображение Сталина приняли решение убрать во время правления Никиты Хрущева.
Отметим, что 1 февраля в Волгограде в честь так называемой "победы СССР" в Сталинградской битве открыли памятник Сталину. Причем на расстоянии всего ста метров от него находится мемориал жертвам политических репрессий.
Так в России пытаются реабилитировать и отбелить одного из самых кровавых диктаторов прошлого века, поскольку тамошняя идеология российской власти сейчас равняется образу и действиям Сталина.
Ранее сообщалось, как выглядели дворцы Сталина, Брежнева и других советских вождей. Так пока граждане СССР страдали от репрессий, голода и дефицита продуктов и одежды – их вожди строили имения на элитных курортах.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин при вторжении в Украину просчитался так же, как когда-то глава СССР Иосиф Сталин при нападении на Финляндию в 1939 году.
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