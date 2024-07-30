Коррупция – основной инструмент влияния РФ на Запад, и, кроме углеводородов, единственная успешная "номенклатура" экспорта. Благодаря росту этого мерзкого явления на Западе изобретен даже термин "стратегическая коррупция".

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Россия отточила стратегическую коррупцию на примере Украины, когда из-за слабости внутренних институтов, в страну запускались агенты Кремля и покупались нужные решения. Но в странах Запада это работает несколько иначе.

Тут применяется схема прокремлевского лоббизма, что сейчас исполняют Фицо и Орбан в своих странах, а затем "благодарной обеспеченной старости". Но есть еще и элемент "дружеских" связей политиков и чиновником, промышленников и топ-менеджеров.

И здесь, если мотивация западных экс-чиновников на работу в Россию ясна — это деньги и присутствие в информационном пространстве, то возникает вопрос, а зачем же такие люди России? Участие бывших западных экспертов и политиков в наблюдательных советах госкомпаний РФ и высокие должности топ-менеджеров этих госкомпаний – это один из множества способов коррумпировать Запад.

Приглашаются экс-политики с именем, экс-топ-менеджеры западных компаний - гигантов. Им платят огромные зарплаты – это позволяет отбелить репутацию российской компании в глазах европейцев, которая в противном случае ассоциировалась бы с коррумпированным складов с горами купюр и разграблением природных ресурсов, сродни латиноамериканским наркокартельным "баблом". Мотивация России нанимать для работы бывших европейских политиков следующая. Этот - доступ к связям, в том числе с действующими политиками. Экс-политик — это очень хороший лоббист с репутацией.

Однако есть и вторая причина. Трудоустройство на прибыльные должности европейских экс-политиков – это скорее выполнение обязанностей российской стороны за уже предоставленные услуги. Ведь "место в "клубе Путина" надо заработать, пока ты при власти в своей стране. Фактически, прокремлевские европейские политики, под видом "полезных идиотов Путина", "монетизируют" свою должность и "инвестируют" в обеспеченную жизнь в преклонном возрасте, продавая интересы народов своих стран и их голоса на выборах политике Кремля.

Одним из наибольших "приобретений Путина" явился Кристиан Керн – опытный австрийский управленец и экс-канцлер, которому на год удалось возглавить правительство Австрии, а затем отправиться на работу в Россию. В 2010 году он попал на работу в Австрийские федеральные железные дороги (АФЖД), а уже через четыре года возглавил Сообщество европейских железных дорог и инфраструктурных компаний. Высокие рейтинги Керн обрел в 2015-м: Европа переживала миграционный кризис, а он взял на себя организацию транзита беженцев.

В результате весной следующего года он возглавил правительство от Социал-Демократической партии Австрии. За год нахождения у руля он успел покритиковать антироссийские санкции ЕС и США за агрессию против Украины. На выборах в 2017-м победил Курц и его партия, а Керн перешел в оппозицию. Но уже через год объявил об уходе из политики в частный сектор. Летом 2019-го он вошел в совет директоров РЖД, где продолжает работать по сей день. Шпионский скандал не стал этому преградой.

Следующим одним из крупнейших европейских трофеев, трофеем-тяжеловесом является Вольфганг Шюссель. Всю сознательную жизнь он провел в политике и в 1989 году Шюссель стал министром экономики Австрии, а спустя шесть лет возглавил партию и занял сразу две должности: вице-канцлера и главы МИД.

Но реальный звездный час наступил годом позже – Шюссель возглавил правительство Австрии. Не обошлось и без скандала. 13 стран ЕС принципиально свели контакты с правительством Шюсселя к минимуму, что даже было воспринято как введение неформальных санкций против Австрии. Внутри страны прошли протесты, ситуацию удалось уладить, хотя в политических раскладах в Австрии изменений не произошло. Шюссель оставался канцлером до 2007-го. И хоть он был всегда членом Австрийской народной партии, посты в правительстве Австрии Шюссель занимал исключительно в коалиции с Социал-Демократической партией Австрии, Австрийской партии свободы и вышедшей из не Альянсом за будущее Австрии.

После он ушел в частный сектор, при этом начав открыто выступать с пророссийской риторикой. В 2014 году Шюссель выступил против антироссийских санкций на Валдае. По его словам, ограничительные меры – "это всегда признак несостоятельности", поэтому нужно искать "лучшего понимания". В итоге жизненный путь привел Шюсселя на работу в Россию: с 2018 по 2019 год он был членом совета директоров МТС; а в 2019-м вошел в совет директоров нефтяной компании Лукойл, где продолжает работать до сих пор.

Кариан Кнайсль – политик значительно меньшего калибра, если сравнить с Фийоном и Шредером, но при этом не менее известный. Оставаясь официально беспартийной, 18 декабря 2017 года заняла кресло министра иностранных дел Австрии в правительстве Себастьяна Курца по квоте Австрийской партии свободы. Всему миру экс-глава МИД Австрии запомнилась танцем с Путиным на своей свадьбе летом 2018-го, который приехал в сопровождении труппы казачьих певцов, выступавших для гостей; привез молодоженам букет, картину, старинный пресс для масла и самовар. Затем Путин станцевал с Кнайсль. Кадры со свадьбы транслировало только одно СМИ – Russia Today. Этот танец обернулся для Кнайсль скандалом. Европейские политики раскритиковали ее за подрыв общей позиции ЕС и протягивание руки российскому режиму. В Австрии звучали предложения отправить ее в отставку.

Во главе МИД она призывала к диалогу с Кремлем. Весной 2018-го, когда РФ отравила Скрипаля в Британии, Австрия решила не высылать российских дипломатов, заявив, что хочет остаться "мостом между Востоком и Западом" и не закрывать "каналы связи с Россией". Но полный нейтралитет сохранить так и не удалось. Уже в 2019 году Кнайсль покинула правительство и раскрылась по полной: давала интервью и комментарии Russia Today, а также стала их колумнисткой. Пророссийская позиция Кнайсль "окупилась" в марте 2021 года – власти РФ утвердили ее в совет директоров Роснефти, и она поселилась в селе под Рязанью. Ее гонорар не разглашался, однако ежегодно члены совета директоров Роснефти получают сумму не менее полумиллиона евро.

23 мая 2022 года на фоне российского вторжения на Украину и после попадания корпорации в санкционные списки Евросоюза, подала заявление о выходе из совета директоров "Роснефти", с 20 мая отказавшись продлить полномочия в нём на второй срок. В июле сообщила об отъезде из страны "из-за угрозы расправы".

Австрия имеет не простые отношения с Москвой. После окончания Второй мировой войны последний советский военнослужащий покинул территорию суверенной Австрии лишь 19 октября 1955 года. Именно в Австрии, в семье Алоиса Иоганна Шикльгрубера, взявшего фамилию отчима Гидлер, и Клары Пёльцль родился Адольф Гитлер - будущий рейхсканцлер и фюрер Германии. Примечательно, что мать Адольфа была женой и двоюродной племянницей Алоису, и таким образом Алоис был для Адольфа отцом и двоюродный дед по линии матери одновременно. После поражения в войне Австрия, как и Германия, была разделена на оккупационные зоны союзников. И до сих пор официальный Кремль пристально следит за официально Веной и пытается воздействовать на сферы ее политической жизни путем манипуляций через коррумпированных политиков. Из приведенных выше примеров такое использование становится просто очевидным. И как мы видим, круг полезных друзей Путина в Австрии в той или иной мере связан с Социал-Демократической партией Австрии и Австрийской партии свободы, которые несут кремлевскую точку зрения в свое общество.

Если перейти от истории к нашим дням, то Украина благодарна Австрии за предоставленные убежище и помощь гражданам Украины, спасавшимися в этой центральноевропейской стране от развязанной Россией войны.

И вот недавно, в мае 2024 года произошел инцидент на заседании муниципального Совета этого города при посредничестве местной благотворительной організации Klosterneuburg hilft, которая заботится о 600 украинских переселенцах.

Мэр Бучи - города, ставшего всемирно известным благодаря зверствам российских рашистов по отношению к мирному населению, Анатолий Федорук выступил на заседании муниципального совета австрийского города Клостернойбург, однако представители ультраправой "Австрийской партии свободы" (FPÖ) и "Социал-демократической партии Австрии" (SPÖ) не стали приветствовать его речь, поскольку это - " не тема совета".