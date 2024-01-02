'Аварийный сход боеприпаса': в РФ 'оригинально' объяснили падение своей ракеты, разнесшей дома в Воронежской области

Утром 2 января российские оккупанты атаковали крылатой ракетой село в Воронежской области. Местный губернатор заявил, что причиной мощного взрыва стал "аварийный сход боеприпаса" в Острогожском районе.

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Российский чиновник выдал, что пострадавших якобы нет и заявил, что повреждены якобы только 7 домов. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Также в РФ заявили, что из-за взрыва ракеты в домах повреждены крыши, окна и другие конструкции. При этом воронежский губернатор добавил, что жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения.

Кроме того, на взрывы в Воронежской области отреагировали в министерстве обороны РФ. В террористическом ведомстве заявили, что около 9:00 при выполнении полета самолета над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса".

Украинцы в сети отметили, что это – мгновенная карма россиянам за массированную атаку по Украине, в частности ракетами "Кинжал".

Напомним, утром 2 января российские террористы запустили по территории Украины 99 ракет разного типа. Силами противовоздушной обороны большинство вражеских целей было уничтожено. В частности, было сбило 62 крылатые ракеты и 10 аэробаллистических ракет "Кинжал".

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в том числе и в Харькове. В результате обстрела один человек погиб, десятки получили ранения. В центре города зафиксировано несколько прилетов.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря в Ставропольском крае РФ тоже упала российская ракета – "Кинжал" или Х-101. Россияне показали обломки объекта, но местные власти начали придумывать отговорки по поводу происшествия.

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