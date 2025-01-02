Атаковали 11 дронов: стало известно о последствиях удара по нефтебазе в Смоленской области РФ

В Смоленской области страны-агрессора России после атаки БПЛА на нефтебазу в Ярцево 31 декабря загорелись два резервуара с бензином и дизельным топливом. Объект россиян был атакован 11 беспилотниками.

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Подробности атаки узнал Telegram-канал ASTRA. Ранее поражение нефтебазы подтвердили в Генеральном штабе ВСУ, ее атаковали воины Сил специальных операций во взаимодействии с побратимами из Сил беспилотных систем.

Как выяснили авторы ресурса, речь идет о нефтебазе "Роснефть Смоленскнефтепродукт" в Ярцево Смоленской области. По данным источников журналистов в экстренных службах российского региона, в результате атаки 11 дронов были повреждены два резервуара с нефтепродуктами объемом 700 кубометров.

В одном из них был бензин, в другом – дизельное топливо. Резервуары, по данным источников, были заполнены не полностью, они загорелись.

Отметим, что губернатор Смоленской области Василий Анохин в утром 31 декабря подтвердил атаку, однако заявил, что российская ПВО якобы сбила все украинские БПЛА, а "обломки одного из дронов упали на территории нефтебазы".

В то же время глава Ярцевского района Роман Захаров сказал, что атака на объект топливно-энергетического комплекса якобы привела лишь к разливу топлива и возгоранию горюче-смазочных материалов.

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