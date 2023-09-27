'Атака была заранее спланирована': Захарова нашла 'американский и британский' след в атаке на штаб ЧФ РФ

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила о причастности к атаке на штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе американских и британских спецслужб. Кроме того, "украинские неонацисты" якобы использовали для этой цели западные разведывательные средства и спутники НАТО.

Своими "выводами" Захарова поделилась во время брифинга в министерстве иностранных дел государства-террориста. Причем она добавила, что "атака была спланирована заранее" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Атака на Севастополь реализовывалась Киевом в тесной координации с американскими и британскими специалистами", – сказала Захарова.

Видео дня

Напомним, 22 сентября в штабе Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти пожаловались на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ, а в минобороны страны-агрессора заявили об одном погибшем военном.

В сети опубликовали видео момента попадания в штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Здание сразу же окутал черный дым, а на работу ПВО не было никакого намека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило, что во временно оккупированном Симферополе сотрудников оккупационного совета министров перевели на отдаленную работу. Такие же меры приняты во многих других органах оккупационной администрации на территории украинского полуострова.

– Российское информационное пространство всколыхнула новость об атаке на штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе 22 сентября. Z-блогеры начали критиковать российские власти.

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