"Димон, может, в McDonald’s найдешь работу": бывший астронавт NASA потроллил главу Роскосмоса Рогозина

Бывший астронавт NASA и капитан ВМС США в отставке Скотт Келли посмеялся над главой Российского космического агентства Дмитрием Рогозиным. Он посоветовал россиянину поискать себе более подходящую работу – в сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.

Келли подколол Рогозина на своей странице в Twitter. Он ответил на пост главы Роскосмоса, который тот обнародовал еще 2 мая (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Поддерживающий политику Кремля россиянин решил похвастаться тем, как сотрудники компании заклеивали флаги "недружественных" стран (британский, японский, американский) на ракете. Пропагандистский ролик был снят на стартовой площадке на Байконуре.

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"Стартовики на Байконуре решили, что без флагов некоторых стран наша ракета будет красивее выглядеть", – заявил Рогозин.

После этого Келли ответил ему на русском языке: "Димон, без этих знамен и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдешь себе работу в McDonald’s, если McDonald’s еще существует в России".

Стартовики на Байконуре решили, что без флагов некоторых стран наша ракета будет краше выглядеть. pic.twitter.com/jG1ohimNuX — РОГОЗИН (@Rogozin) March 2, 2022

Как писал OBOZREVATEL, ранее главный редактор финского издания Aamulehti потроллил президента РФ Владимира Путина из-за экономический ограничений, введенных против страны. "Это не санкции, это специальная финансовая операция. Мы спасаем вашу экономику", – написал он.

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