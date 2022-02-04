Лютый "треш".

Иное слово в голову не пришло. Пятница, можно бы что-то посмотреть, и попался мне в Ютубе некий сериал под названием "Пенсильвания" (2016) авторства наших с вами соседей.

Никогда не буду рекламировать российские фильмы. Но здесь не могла оторваться, потому что этот сериал - антиреклама Российской Федерации. Это, друзья, словами не передать. Справедливости ради, сценаристы закрутили интересный сюжет, но я "клюнула" на реалии "российской глубинки". Это они так называют городок всего в 200 км от Москвы.

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Я такого не встречала даже на нашем Донбассе - съезд с основной трассы в сторону городка не заасфальтирован. Ни асфальта, ни разметки. В городке дорог, собственно, и нет. Дома сплошь деревянные. Какие-то хлипкие. Рамы в окнах не пластиковые, как в Украине в большинстве своем - а тоже деревянные. И это 2016 год!!!Двери деревянные и кривые. Заборы вот-вот повалятся. Ну ладно, нет денег на окна и двери - ну хоть покрасьте их (!!!) Нет же, и не покрашено - все облуплено, выглядит уродливо и мерзко.

Исключение составляют дома чиновников, но вот "мусарня" (сорри, других слов нет) у них такая же деревянная и скрипучая.

Должности чиновников продаются, покупаются. Менты крышуют чиновников, а чиновники - ментов. Одни менты контролируют бандитов, их же убирают, становятся на их же, бандитов, место - контролируют незаконную вырубку леса, его продажу.

Всего 200 км от "центра мира" (!!!) В комментах под сериями (их 16) россияне восхищаются игрой актеров и лихо закрученным сюжетом, и ни одного не нашла, который бы ужаснулся, в их стиле: "людоньки, неужели мы с вами ВОТ ТАК живём???!!!"

Когда коллаборанты бежали с Донбасса в Россию, то конечно рассчитывали на Москву, но многие попали в подобное, как в фильме, Поливаново: там на улицу днём выйти страшно. Там есть молодежь, но она не умеет ни строить, ни ремонтировать, ни красить. Ощущение, что живут одни немощные старики по России - это реальный треш, друзья. Мне кажется, режиссер и сценаристы тайные бандеровцы - так опустить на землю "великую рассию" надо ещё уметь, да ещё выставить это на всеобщее обозрение! Мне, живущей в Украине, было моторошно.

Одни бухают, другие убивают. Через один - сидевшие. Нищие. Убогие. Молящиеся на Москву. Треш, треш, треш!!! Я пишу это, вспоминаю, и до сих пор шокирована. Нет, ребята, Москва и прочие островки - это лишь кусочки европейской цивилизации, а Россия - вот же она! У меня есть друзья, которые когда-то объехали процентов 70 России, и, говорят, именно такое и видели. Ну и куда мечтали попасть наши донецкие сограждане? Или это потомки завезенных к нам россиян, и тогда не удивительно, что их тянет на родину - но только родина вот такая.

Отдам должное сценаристам - сюжет закручен. Украли ребенка у состоятельной семьи, приехавшей хоронить родителей из Москвы в это Поливаново. И там вот этот клубок преступлений, загадок. И цыгане, и их презрение к россиянам. И грязь, и неряшливое отношение к домам, где они, местные жители, живут. Заброшенные склады и предприятия, слабо освещенные улицы. И лыжные турниры под совковые гимны, и...

В общем, антиреклама. А по факту, скорее, правда про "великую и могучую". В Украине так не живут, учитывая, что они нас и во вторую мировую втянули, и города наши когда-то разрушили, и голодом морили, и опускали вниз, понижая нашу культурную планку. Но вот только ТАК мы не живём.

У меня есть сосед, уже пожилой. Недавно остался без жены (ковид). К нему время от времени приезжает сын с невесткой. Так вот, даже когда они, соседи, были моложе - ни ремонта, ни огорода, ни уборки, ни чистки снега - не было, и до сих пор нет. Родственники его, когда приезжают зимой, паркуются у дома моих родителей, потому что у своего снег не почищен, и ни разу никто из них не взял лопату и не исправил ситуацию. Не было ни одной зимы, чтобы хозяева или их сын вышли поработать перед домом. Сам дом подперли бревном, потому что стена валится. Красный кирпич весь в трещинах, не утеплен. Крыша не перекрыта, краска на заборе столетней давности. И только недавно, разговаривая с отцом, поинтересовалась национальностью его соседей.

Ответ вас не удивит.