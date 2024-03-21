С моей точки зрения, акция закончилась пшиком и стала закономерным финалом политического пути Навального. Да и участники этого характерного для россиян действа понимают, что с ним что-то не так, этот самообман и уход от реальной борьбы как-то глуповато, если не постыдно выглядит, и потому оправдываются, мол, это была "перекличка оставшихся в строю, из которой все узнали что есть с кем стать локоть к локтю".

Они чувствуют ее лицемерность, но лучше бы сообразили вполне очевидную вещь: эта "перекличка" вылилась в поддержку режима. Ему обеспечили явку и прекрасную картинку: соцсети полны гордых сообщений о длине очереди в разных городах и о длительности стояния в них – час, полтора, два и больше. В Алматы, например, "протестанты" стояли как овцы в очереди 4 часа, а в Париже она растянулась на 4 км! И при этом организаторы акции требуют от Запада не признавать выборы. Что это как не канализация протеста в выгодное режиму русло, не гапоновщина?

Вот тебе и полдень! Вот тебе и протест. То-то кремлёвская пропаганда в восторге. Нет, чтобы устроить митинг, заблокировать избирательные участки в консульствах и посольствах РФ, привлечь внимание, обозначить реальный протест, как это сделали бы украинцы. Вместо этого снова шарики-фонарики и покорное стояние в очередях в учреждения диктаторского режима.

Возможно, стоявшие и считали сие протестом и гордились собой, но для стороннего наблюдателя были пришибленными вековечным рабством русскими, которые послушно явились на выборы диктатора России. Как и преподнесли картинку кремлёвские пропагандисты. Не удивлюсь, кстати, если идею Полудня подбросили люди из офиса Кириенко, первого заместителя руководителя Администрации президента Путина, отвечающего за информационные войны. Полагаю, они веселятся: с их точки зрения акция удалась.

Но вот, что любопытно: взгляды Навального на Россию имеют глубокие корни. Они тянутся к славянофилам и, представьте себе, к Чаадаеву!

Вместо некролога: ПРБ Навального

Гора цветов, засыпавшая могилу Навального 1 марта, скрыла крест. В соцсетях мрачно шутили, что русские – чемпионы мира по скорби, а мне эта гора показалась сублимацией бессилия... Не буду обсуждать итоги его политического пути, скажу лишь, что на мой взгляд вёл он массы не в ту сторону, отчего и его личный путь увенчался столь печальным финалом. По человечески его жаль, он был харизматичен, смел и красив, но политик на то и политик, чтобы и после смерти его деятельности давали оценку. К тому же его вдова, его команда и сторонники продолжают его дело, так что aut bene, aut nihil в этом случае не к месту.

Но что общего между Чаадаевым и Навальным? Много. Оба вольнолюбцы, бичеватели язв отечества и герои. Правда, Навальный действительно герой, в отличие от робкого Чаадаева, но дело не в этом. Некоторые пункты программы, с которой он шел на выборы в 2018 году удивительным образом перекликаются с русским мессианством Чаадаева!

Дело в том, что через несколько дней после того, как Путин наконец-то убил ненавистного ему оппозиционера, писатель Акунин опубликовал текст "Что делать без Навального", в котором пишет, что надо продолжать его дело: "Не нужно объединяться вокруг лидера. Нужно объединяться вокруг системы ценностей, вокруг идеи, и совсем хорошо, если существует план или программа. И такая программа есть – ее разработали Алексей и его команда. Программа эта осталась, и она актуальна". Он имеет в виду именно программу к выборам 2018 года.

В ее разработке и редактировании принимали участие сам Акунин, Владимир Милов – экономист, бывший замминистра энергетики; Павел Чиков – юрист, руководитель правозащитной группы "Агора"; Елена Масолова – экономист, предприниматель; Сергей Алексашенко – экономист, первый зампред правления Центробанка в 1995-1998 гг.; Максим Миронов – экономист, профессор финансов; Елена Лукьянова – доктор юридических наук, профессор. Имена известные, соответственно и документ должен был получиться солидным. Не буду разбирать его достоинства и недостатки, о них в свое время немало писали, но вот на какие пункты обратил внимание (они идут подряд):

"России нужен визовый режим со Средней Азией и странами Закавказья. Трудовые мигранты должны приезжать по рабочим визам, а не бесконтрольно как сейчас".

Гм, сейчас, после двух лет военной агрессии России против Украины, после гибели и инвалидности сотен тысяч молодых российских мужчин и эмиграции около миллиона наиболее активных и трудоспособных жителей России, после резкого сокращения притока "трудовых мигрантов", после резкого обострения дефицита кадров на рынке труда, этот пункт выглядит как минимум недальновидным. Но да бог с ним, с популизмом программы, с потаканием русской ксенофобии, более важен следующий пункт.

Кажется, именно Навальный ввёл в обиход термин "Прекрасная Россия будущего", ставший узнаваемой аббревиатурой ПРБ. Вот что он имеет в виду: "Россия должна быть лидирующей страной Европы и Азии. Страна должна расширять свое влияние через экономическую мощь и культурную экспансию, в том числе поддержку русского языка во всём мире".

ПРБ Чаадаева

А теперь сравним с Чаадаевым: "Мы призваны… обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого. ... Придёт день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся её политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу". "…мы призваны решить большую часть проблем социального порядка… ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество". "Россия призвана к необъятному умственному делу: её задача дать в своё время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе".

Второй Навальный! Точнее, первый. Вы скажете, что писал он сие в "Апологии сумасшедшего", встретив всеобщее возмущение после публикации "Философических писем" и пытаясь загладить свою критику России?

В самом деле, не только царь гневался и объявил его сумасшедшим, но и всё просвещённое общество! "Всё соединилось в одном общем вопле проклятия и презрения к человеку, дерзнувшему оскорбить Россию". "Это верх безумия… За это сажают в жёлтый дом" (князь Пётр Вяземский). "Чаадаев излил на своё отечество такую ужасную ненависть, которая могла быть внушена ему только адскими силами" (Татищев). "Обожаемую мать обругали, ударили по щеке" (Вигель). Студенты Московского университета выражали попечителю графу Строганову желание "с оружием в руках вступиться за оскорбленную Россию". Даже друг Пушкин откликнулся негативно: "Клянусь вам честью, я не хотел бы иметь другое отечество, ни другую историю, чем те, которые дал нам Бог".

Но "Апологию" Чаадаев не опубликовал, зато в тех же "Письмах", так возмутивших общество, патриотично восторгался выступлением Николая I в 1830 году в Варшаве перед сеймом, когда царь резко отверг попытки Запада смягчить политику России. Комментируя либерализацию Европы, начавшуюся июльской революцией во Франции, и всеобщее неприятие методов "русского жандарма", он не без подобострастия приветствовал разрыв:

"Могучий голос, на этих днях раздавшийся в мире, в особенности послужит и ускорению исполнения судеб наших. Пришедшая в остолбенение и ужас Европа с гневом оттолкнула нас; роковая страница нашей истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана; мы, слава Богу, больше не принадлежим к Европе: итак, с этого дня наша вселенская миссия началась, в данном случае само Провидение говорило устами монарха".

История повторяется, и сегодня снова разрыв со всем цивилизованным миром. Между прочим, тогда "вселенская миссия" началась с подавления польского восстания 1830-31 годов, и это подавление воспевал Пушкин, мол, Польша не бутерброд...

Вы возразите, что программе Навального шесть лет и сейчас он так бы не формулировал? Однако Акунин считает, что программа актуальна. Или он, певец империи-лайт, не показатель? Но неужели оппозиционеры Чиков, Милов и Алексашенко шутили всего лишь шесть лет назад, когда всё уже было понятно, соглашаясь с таким утверждением: "Россия должна быть лидирующей страной Европы и Азии. Страна должна расширять свое влияние..."? Или все-таки подтверждали глубоко укоренившееся в сознании подавляющего большинства россиян имперское русское мессианство? Насмотрелись мы на это осточертевшее расширение влияния России, на культурную экспансию и на поддержку русского языка во всём мире!

Россия не меняется

В заключение замечу, что мне гораздо ближе не экзальтированная христосизация россиянами Навального, а скептическое отношение к нему украинского общества. Ближе мнение журналиста Сергея Лойко, автора книги "Аэропорт" о героической обороне ДАП в 2014-15 годах, считающего, что с фашизмом надо бороться с оружием в руках. Или мнение доктора Андрея Волны, приехавшего в Украину оперировать бойцов ВСУ, который убеждён, что единственный путь к свободе России лежит через победу Украины.

Параллели между Навальным и Чаадаевым подтвердили известный факт: Россия веками не меняется. Как и русские. Что тут причина, а что следствие? О генетическом рабстве народа говорить в приличном обществе не принято, но у экономистов имеется выражение "социальная наследственность", а Лем придумал для таких клинических случаев термин социозамыкание. В общем, так или иначе, а бешеная Русь-тройка веками мчится по замкнутому кругу, затаптывая ближних и до смерти пугая дальних. И этот путь не ведёт к ПРБ.