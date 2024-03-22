'Акт возмездия': в минобороны России сделали циничное заявление об атаке на Украину

Спустя несколько часов после завершения массированной комбинированной атаки на Украину в министерстве обороны РФ выступили с заявлением. Там назвали удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам украинцев "ударами возмездия".

По версии государства-агрессора "были поражены центры принятия решений, цеха по ремонту вооружения и техники, военные склады и другие цели". Циничное заявление было опубликовано на ресурсах МО РФ.

Очередной акт терроризма и военные преступления российской армии в МО РФ решили оправдать формулировкой "удары возмездия". По гражданской инфраструктуре и жилым домам жителей Украины государство-агрессор якобы наносило удары "в ответ за обстрелы российской территории".

"С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами", – заявили в возглавляемом Сергеем Шойгу ведомстве.

Уже традиционно охваченные огнем жилые дома, электростанции, а на сей раз еще и ДнепроГЭС в "сводке" МО РФ "превратились" в "центры принятия решений и другие военные цели".

"В результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БпЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников", – продолжили врать в МО РФ, несмотря на то, что фотографии и видео с объектами, по которым на самом деле били войска государства-террориста, облетели мир еще утром.

В целом, самодовольно выдали в РФ, вследствие "удара по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников" оккупантам якобы удалось помешать Украине производить и ремонтировать вооружения.

"В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов", – заявили оккупанты, "объясняя", среди прочего, удары по ДнепроГЭС.

Напомним, утром 22 марта Россия устроила массированную атаку на Украину: в ряде городов есть попадание в объекты критической инфраструктуры. В семи регионах возникли перебои со светом, особенно критическая ситуация, в частности, в Харькове: город полностью обесточен. Баллистику по Харькову враг запускал из Белгородской области, за которую якобы "мстит".

Также под ударом оказалась ДнепроГЭС: после атаки движение переездом по дамбе полностью остановили. Там вспыхнул транспорт, а ДнепроГЭС выведена из строя после прилета восьми ракет: восстановление под вопросом.

В самом облцентре разрушены и повреждены более 40 жилых домов. По состоянию на 14:00 в Запорожье известно о минимум трех погибших и 15 пострадавших жителях.

А в Хмельницком в результате удара РФ погибли два человека. Еще по меньшей мере восемь гражданских получили ранения. Спасатели доставали горожан из-под завалов.