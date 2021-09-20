В сознание россиян целенаправленно вживляется синдром “осажденной крепости”

Путин хочет контролировать не только жизни населения России, но и их восприятие окружающего мира. В сознание россиян целенаправленно вживляется синдром “осажденной крепости”, искажая действительность и заменяя ее на альтернативную реальность.

Война России с Украиной привела к мобилизации агрессии в российском обществе. Но это не смогло защитить российскую экономику от стагнации и не помогло избежать неэффективного использования ресурсов страны. Стратегическим направлением для Путина стала мобилизация россиян для противодействия “внешним врагам”.

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Попытки Путина перевести Российскую Федерацию на рельсы мобилизационного развития “российской цивилизации” и превратить Россию в мобилизационное “государство-крепость”, не срабатывают.

Втягивая Россию в затяжную гонку противостояния с США и Западом в целом, он игнорирует тот факт, что в свое время Советский Союз развалился из-за попытки нести расходы, которые были под силу разве что супердержаве, при этом не обращая никакого внимания на базовые бытовые проблемы рядовых граждан страны.

Кремлевские вожди заявляли, что главная задача – это защита родины, а как живется народу в том самом СССР, их мало волновало. Похоже на то, что Путин допускает ту же самую ошибку.

При этом Путин превратил Россию в страну “третьего мира”, где от Москвы до самой дальней глубинки доминируют мафиозные и бандитские методы управления населением.

Поэтому нет никаких шансов, что ситуация в российской экономике хоть как-то улучшится. И Путину понадобится все большее количество внешних врагов, которых он сможет обвинить в этом.

Маргинализация общества, устранение политической оппозиции и убийства оппонентов рассматриваются путинским режимом, как укрепление вертикали власти, которая, при отсутствии сильных политических конкурентов, способна выполнять поставленные перед ней “грандиозные задачи.

При этом, система созданная Путиным, не ставила перед собой целей укрепления потенциала контролируемого ею государства. Что, в долгосрочной перспективе, должно было бы стать решающим фактором выживания Российской Федерации.

Ее цели заключались в распределении ренты между политическими и экономическими элитами, обеспечении определенной социальной защиты лояльным к власти социальным слоям населения, тотальной зачистке гражданского общества и политической оппозиции.

Хотя подобное выхолащивание могло стать лишь временным фактором стабилизации системы, которая ставит перед собой глобальные задачи, при отсутствии достаточных для их реализации финансовых ресурсов.

Но Москве до сих пор удавалось отсутствие этих ресурсов компенсировать шредеризацией части западного политического истеблишмента и тем, что европейские государства, за открытие возможности для представителей российских властных элит скупать предприятия, недвижимость и размещать выведенные из РФ средства в их банках, негласно разрешили кооптацию российской клептократической системы с западной. А это послужило дополнительным фактором выживания путинской власти.

России удалось, противодействуя Западу, одновременно получать от него помощь. Иными словами, РФ стремится отделить себя от остального мира, при этом не изолируясь от него.

Москва искусственно инициировала конфликт с Западом, пытаясь подорвать ключевые столпы западной демократии – верховенство права и закона.

А дезинформационные операции и фальшивые новости превратились в неотъемлемую часть российского арсенала, как инструмента внешней политики, так и асимметричного оружия, которому западные институты и организации пытаются противостоять.

Для пропагандистской мобилизации применяется техника, которую СССР во время Холодной войны использовал для создания иллюзии альтернативного бытия.

Но дезинформационные кампании, ныне поступающие из России, имеют еще и другую природу.

Созданные для разных возрастных категорий потребителей в социальных сетях, они запускают “рои” фальшивок, вымышленных теорий и пропагандистских штампов для того, чтобы убедить потребителей информации в обратном, смутить и создать ситуацию, при которой люди начинают не доверять полученным фактам с противоположной россиянам стороны.

В этом контексте вполне целесообразно было бы говорить и о мобилизационном российском телевидении. На котором телевизионные новости чередуются с многочасовыми политическими ток-шоу, идеологическому наполнению которых вполне могли бы позавидовать телевизионные пропагандисты в СССР 70-х годов.

И чем неправдоподобнее и абсурднее эта пропаганда на телевидении, тем в Кремле более довольны тем, что она вносит путаницу в общественное мнение.

А политические актеры, которые принимают участие в таких ток-шоу, запуская туман из ложи и дезинформации, превращают работу пропагандистской медиа-машины на прибыльную методику “промывания мозгов” средствами социальной инженерии.

Проблема заключается в том, что часто потребители информации не применяют навыки критического мышления, на что и рассчитывает Москва, чтобы оценить, достоверна ли та или иная информация, проверить и поставить под сомнение то, что они прочитали или увидели.

Российские элиты никогда не могли организовать эффективную систему управления, поэтому применение мобилизационных методов, как во времена СССР, видятся нынешнему руководству Российской Федерации единственной возможностью выживания их режима.

Для внешнего потребления Путин постоянно демонстрирует миру потемкинскую Россию, выдавая ее агонию за процветание и стабильное развитие.

А троллевские “веб-бригады” делают все возможное для того, чтобы россияне постоянно находились в кремлевском “медиа-коконе” и не обращали внимания на то, что же на самом деле происходит в России и за ее пределами.

Дезинформация, ложь, полуправда и искажение фактов и новостей, в соответствии с требованиями “путинских стандартов”, являются весомым свидетельством растущей самоизоляции и отстраненности России от остального мира и его реалий.

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