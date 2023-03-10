''Адмирал Головко'' двигается ''только вперед'', а ''Адмирал Горшков'' в реальном бою ''слеп'': особенности российского фрегатостроения

Российские многоцелевые фрегаты 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны на самом деле не такие мощные, как о них говорят оккупанты. У них за небольшой срок эксплуатации было обнаружено множество неисправностей. Фактически корабли не могут использоваться на практике.

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Об этом говорится в Telegram-канале "Досье Шпиона". Автор паблика рассказал об особенностях российского фрегатостроения.

В 2006 году Военно-морской флот РФ поставил перед собой довольно амбициозную цель – создание серии фрегатов 1-го ранга. Главной характеристикой должна была быть способность нести ракетное вооружение для поражения целей "вплоть до океанических".

"Название – "Проект 22350". Процесс розыгрыша тендера на строительство кораблей традиционно был насыщен слухами о коррупционном вмешательстве, но так или иначе, победителем стала кипрская компания, с корнями в Израиле. В 2006 году, запланированное количество кораблей составляло 20 единиц. Со временем, эта цифра снизилась до 10. В итоге, к 2023 году построили всего лишь 3. Точнее два с половиной: "Адмирал флота Горшков", "Адмирал флота Касатонов" – спущены на воду и функционируют, "Адмирал Головко" уже три года как спущен на воду, но до сих пор не функционирует полноценно", – говорится в сообщении.

Автор паблика в своем посте ссылается на офицера Северного флота ВМФ РФ, который в подробностях рассказал об особенностях каждого из фрегатов проекта 22350.

"Правда, во время беседы, он напрочь отказался от использования термина "фрегат". По его словам, "это" - что угодно, но не фрегаты", – отмечается в публикации.

Одним из таких стал "долгострой" "Адмирал Головко". Он считается главным фрегатом ВМФ РФ.

"Стоит отметить, что изменения в проект строительства корабля вносились "с колес", так как ввиду инициированных санкций, "начинку" корабля в срочном порядке заменяли отечественными деталями. Именно поэтому строительство продолжается более 11 лет, вместо запланированных 5-ти. По словам моего собеседника, корабль любит "попортить настроение" командованию. Например, во время последних испытаний, у "Головко" вышел из строя элемент управления кораблем, вследствие чего корабль не может переключиться на "задний ход". "Головко" может двигаться "только вперед", – сказано в сообщении.

Еще один фрегат "Адмирал флота Касатонов" введен в эксплуатацию в 2020 году. За эти 2 года на корабле только официально было обнаружено более 130 различных неисправностей.

"По словам моего товарища, на самом деле их было значительно больше, но командование решило лишний раз не "светить" эту информацию. Поэтому, все, что можно было исправить руками экипажа – было сделано руками экипажа. Со временем, такой подход привел к еще большему количеству дорогостоящих поломок", – пишет автор канала.

Что касается еще одного фрегата проекта 22350 – "Адмирала Горшкова", то он уже в 2023 году отработал удар гиперзвуковой ракетой "Циркон". Однако при этом экипаж обнаружил две "незначительные" неисправности.

"А именно, отказ работы РЛС "Полимент" и РЛС "Пума". Первая – РЛС обнаружения и целеуказания ЗРК фрегата. Вторая – РЛС управления огнем артиллерии фрегата. Иными словами, в случае вступления в реальный бой, неисправности данных систем делает фрегат "слепым", – отмечается в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 февраля 2022 года Черноморский флот РФ насчитывал 6 дизель-электрических подводных лодок, 6 больших надводных кораблей (в том числе ракетный крейсер), 36 других кораблей (среди которых – десантные), а также вспомогательные суда. Это с учетом тех, которые под предлогом учений были передислоцированы в Черное море в январе 2022 года из состава Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов.

По состоянию на конец 2022 года Вооруженные силы Украины потопили или серьезно повредили 13 российских кораблей, в том числе флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва".

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