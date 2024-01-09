'А робота Федю уже доделали?' Шойгу заявил, что Россия выходит на серийное производство дронов всех типов, и разозлил россиян

Министр обороны РФ Сергей Шойгу похвастался, что страна-террорист якобы начала производство дронов всех типов. По словам военного преступника, теперь Россия изготавливает БПЛА от сверхмалых до тяжелых ударных.

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Примечательно, что граждане страны-агрессора не поверили в столь стремительное "процветание" отечественного военно-промышленного комплекса и уличили Шойгу во лжи. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Шойгу похвастался, что российский ВПК будет наращивать поставки наиболее востребованных образцов беспилотников.

"Будем формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от сверхмалых до тяжелых ударных", – заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Россияне скептически восприняли очередную легенду Шойгу о "мощи" российского оружия. Также они пожаловались, что на производство БПЛА уйдут годы или даже десятилетия.

Также у российского министра обороны потребовали ответа, почему спустя два года так называемой специальной военной операции в российском Белгороде регулярно гремят взрывы. К тому же Шойгу напомнили, что еще в 2021 году он рассказывал сказки о производстве "боевого робота", которому оккупанты дали имя Федя.

Еще три года назад Шойгу заявил о старте серийного производства "боевых роботов", наделенных искусственным интеллектом и способных к самостоятельному ведению боя. При этом военный преступник врал, что "это не просто экспериментальные образцы, а уже действующие роботы, по примеру тех, которых можно увидеть в фантастических фильмах".

Впрочем, спустя несколько лет россияне вспомнили о лжи Шойгу и скептически отнеслись к его рассказам о производстве БПЛА всех типов.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу похвастался "успехами" России в войне против Украины. По его словам, в 2023 году ВС РФ достигли "ключевой цели – сорвали контрнаступление" ВСУ, также РФ якобы нарастила выпуск вооружений.

Ранее Шойгу похвастался темпами мобилизации в РФ. Террорист заявил о значительном увеличении численности войск, что только за 2023 год ряды российских войск пополнились на 490 тысяч солдат.

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