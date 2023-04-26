92 здания уже сгорели: в Свердловской области РФ пылает целое пгт Сосьва. Фото и видео

В Свердловской области РФ пылает целое пгт Сосьва. Сгорели уже 92 здания.

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Соответствующая информация появилась в сети. По данным МЧС, уже есть один погибший (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В горокуруге даже введен режим ЧС. Губернатор поручил провести в Сосьве заседание областной комиссии ликвидации чрезвычайных ситуаций

Очевидцы со въезда в населенный пункт заявили, что ничего не видно впереди и назвали пожар "апокалипсисом".

В то же время Следственный комитет РФ уже занялся выяснением обстоятельств возникновения крупных пожаров в Свердловской области. А прокуратура РФ решила даже провести проверку из-за пожара в Сосьве. На место выехал и.о. прокурора области

"По предварительной информации, 25 апреля 2023 года в 12 час 58 мин. в ЕДДС поступило сообщение о возгорании на пилораме. После этого для жителей Сосьвы начался настоящий ад. На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал и.о. прокурора области Павел Родченков", – сказано в сообщении.

Примечательно, что уже в среду, 26 апреля, в местном здании РКСК состоится встреча главы горокруга с жителями.

"В 10.00 начнется встреча с жителями поселка. Будут присутствовать все заинтересованные лица – министры, прокуратура, полиция, много официальных лиц приедет. Будем сразу рассматривать вопросы каждого жителя, отмечать каждого пофамильно – кто в чем нуждается, кому чем помочь. Сейчас в Сосьве пожар продолжается. Работали вертолеты, пожарные машины, завтра снова вертолеты прилетят. Работы по тушению пожара в посёлке Сосьва Свердловской области не останавливаются ни на минуту", – заявили местные власти уже ночью 26 апреля.

И, как всегда, пропагандисты заявили, что "стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников".

"Для подачи воды к месту тушения огнеборцами проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км", – выдали в РФ.

Однако признали, что огнем повреждены 92 дома, а в ходе разбора завалов обнаружен один погибший.

" ликвидации пожара привлекается 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии", – заявили в российском ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации, пилот погиб. Воздушное судно исчезло с радаров поздно вечером 24 апреля.

Накануне на территории России и в оккупированных ею регионах Украины произошла массовая "бавовна". Десятки дронов атаковали инфраструктурные и военные объекты, а также прощупали российскую ПВО.