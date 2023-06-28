'8 лет, фашизм и Америка': россияне рассказали, зачем было вторгаться в Украину, и придумали альтернативную историю. Видео

Граждане страны-агрессора РФ продолжают впечатлять уровнем своей подверженности пропаганде. Они рассказали, зачем, по их мнению, Россия вторглась в Украину, и озвучили при этом альтернативную версию истории, которую регулярно слышат на телевидении.

Видео дня

Результаты опроса опубликовали в Telegram-канале "Liberty People" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Так, россияне традиционно вторили пропаганде, заявляя, что РФ якобы не нападала на Украину, и обвиняя во всем Киев и Запад.

"Мы ничего не хотим захватить, а идет восстановление порядка. 8 лет убивать русскоязычных – на западе это почему-то никто не воспринимал. Киевский переворот они поддержали", "Мы просто решили предотвратить ту ситуацию, которая творилась на Донбассе. Со стороны той же Америки, которая своим влиянием оказывала давление на Россию, по-другому нельзя было поступить", – отвечали россияне.

Особенно отличилась одна пенсионерка – она оказалась самой преданной слушательницей российских пропагандистов. Она выдала, что территория Украины издавна якобы была "ничейной землей", но россияне ее "освобождали". Однако через предложение эта земля у нее стала "исконно русской".

"Русские освобождали эти территории только для того, чтобы не было набегов на более глубокие земли России, чтобы не забирали людей в плен и не продавали на турецких рынках", – выдала женщина.

Кроме того, она с полной уверенностью отрицала общеизвестный факт – что в 1939-м году СССР напал на Польшу вместе с Германией.

"Какая глупость. Сталин хотел защитить чехов от вторжения и просил поляков, чтобы они дали дорогу, чтобы чехов не раздробили, как это сделали, поделили куски Чехии между поляками, немцами. А поляки воспротивились, они же были с англичанами все вместе и надеялись, что они будут делить Россию так же как немцы, англичане и прочие", – изложила россиянка свою версию мировой истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России утверждают, что после мятежа финансиста частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина рейтинг президента РФ Владимира Путина якобы только вырос. Называют даже показатель в 90%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!