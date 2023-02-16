'24 тысячи – таксист втрое больше зарабатывает': оккупант пожаловался, что не может уволиться из армии РФ. Перехват

Военные "второй армии мира" жалуются на низкие зарплаты. Оккупантам-контрактникам платят около 24 тысяч рублей, в то время как таксист в РФ может заработать за месяц в три раза больше.

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Таким образом, россияне идут убивать украинцев за сумму, эквивалентную 12 тысячам гривен. Об этом стало известно из телефонного разговора военных РФ, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

Многие оккупанты хотели бы уволиться, однако не могут этого сделать из-за того, что в РФ был принят закон "О проведении мобилизации". До окончания этого периода увольняться военным запрещено.

"Его сейчас отменят и человек процентов 80 из армии с***ется сразу. Останутся те, кто в нужное время в нужном месте вписался", – говорят военнослужащие РФ.

Они также возмущены тем, что "привилегированные" оккупанты ни за что получают более высокие звания, хотя они ни чем не отличились на фронте.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант пожаловался, что их руководство не выполняет никаких своих обещаний относительно отпусков. Своей очереди можно ждать целый год.

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