22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
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22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова 22-летняя Айшат Кадырова возглавила Министерство культуры республики. Соответствующее решение было принято 8 октября.

Об этом в Instagram сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Год назад она была назначена заместителем главы Минкульта.

Даудов выразил уверенность, что Айшат добьется значительных успехов на новой должности.

Пост Магомеда Даудова.

Также дочь Кадырова похвалил и ее предшественник Хож-Бауди Дааев. По его словам, девушка "внесла особую лепту в культурную жизнь региона" еще будучи его первым замом.

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Ранее Кадырова управляла домом исламской моды Firdaws. Он был создан в 2009 году женой главы Чечни. Позднее дом моды передали под управление дочери.

Айшат Кадырова в 2016 году поступила на экономический факультет Чеченского госуниверситета. В том же году она вышла замуж за сына близкого друга Кадырова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские журналисты заявили, что у главы Чечни есть вторая жена. Ею якобы стала уроженка одного из чеченских сел Фатима Хазуева.

По данным журналистского расследования, с девушкой он познакомился в 2006 году. Тогда 15-летняя Фатима участвовала в первом и последнем конкурсе красоты в Чечне и заняла второе место.

РоссияРамзан Кадыров