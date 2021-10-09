22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова 22-летняя Айшат Кадырова возглавила Министерство культуры республики. Соответствующее решение было принято 8 октября.

Об этом в Instagram сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Год назад она была назначена заместителем главы Минкульта.

Даудов выразил уверенность, что Айшат добьется значительных успехов на новой должности.

Также дочь Кадырова похвалил и ее предшественник Хож-Бауди Дааев. По его словам, девушка "внесла особую лепту в культурную жизнь региона" еще будучи его первым замом.

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Ранее Кадырова управляла домом исламской моды Firdaws. Он был создан в 2009 году женой главы Чечни. Позднее дом моды передали под управление дочери.

Айшат Кадырова в 2016 году поступила на экономический факультет Чеченского госуниверситета. В том же году она вышла замуж за сына близкого друга Кадырова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские журналисты заявили, что у главы Чечни есть вторая жена. Ею якобы стала уроженка одного из чеченских сел Фатима Хазуева.

По данным журналистского расследования, с девушкой он познакомился в 2006 году. Тогда 15-летняя Фатима участвовала в первом и последнем конкурсе красоты в Чечне и заняла второе место.