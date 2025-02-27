Заместитель начальника Херсонской ОВА насмерть сбил велосипедиста: полиция открыла производство

В Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погиб 50-летний мужчина. На велосипедиста совершил наезд автомобиль Renault Megan, за рулем которого находился заместитель главы Херсонской областной военной администрации.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Смертельное ДТП произошло около 18:00 26 февраля в Посад-Покровском.

По предварительной информации, водитель Renault Megan во время движения по автодороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск совершил наезд на велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте ДТП работали следователи областного главка полиции. Автомобиль Renault Megan был изъят и помещен на арестплощадку.

По факту происшествия открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Полицейские Херсонщины устанавливают все обстоятельства ДТП.

"Полиция просит свидетелей происшествия позвонить по телефону (095) 346-32-51 или 102. Анонимность гарантируется", – говорится в сообщении.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

"При участии работника Херсонской ОВА произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб человек. Сейчас продолжается следствие, ожидаем официальных выводов правоохранителей", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева водитель автомобиля Dodge спровоцировал массовое ДТП, в результате которого пострадал. Как оказалось, виновник аварии сел за руль в состоянии опьянения.

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