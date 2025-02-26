В Киеве пьяный водитель элитного авто устроил массовое ДТП: есть пострадавший. Фото и подробности

В Оболонском районе Киева водитель автомобиля Dodge спровоцировал массовое ДТП, в результате которого пострадал. Как оказалось, виновник аварии сел за руль в состоянии опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Как рассказали правоохранители, ДТП произошло 25 февраля около 13:20 на перекрестке проспекта Владимира Ивасюка и улицы Левко Лукьяненко. Предварительно было установлено, что 43-летний водитель Dodge сел за руль пьяным – 1,49 промилле алкоголя в крови.

"Двигаясь на перекрестке с круговым движением, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части на второстепенную улицу, где столкнулся с автомобилем Peugeot. От удара последнее транспортное средство отбросило в припаркованные рядом автомобили Seat и Opel. В результате ДТП пострадал 60-летний водитель Peugeot, его с травмой головы и переломом пальца руки госпитализировали", – добавили в пресс-службе.

Виновник ДТП задержан – по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, начато уголовное производство.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения последний автомобиль взлетел в кювет, пострадавший.

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