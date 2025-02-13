Задокументированы новые преступления: СБУ объявила подозрения главарю 'ЛНР' Пасечнику. Фото

Главарю террористической организации "ЛНР" Леониду Пасечнику сообщили о подозрении в новом уголовном производстве. Теперь речь идет об умышленном вреде суверенитету Украины, территориальной целостности, обороноспособности страны.

Видео дня

Также, как отмечено в подозрении, следователи собрали доказательства о предоставлении иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщила СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В частности, коллаборанту инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УКУ) и участие в организации и проведении на временно оккупированной территории незаконных выборов и публичные призывы к их проведению (ч. 5 ст. 111-1 УКУ).

"Целенаправленную антиукраинскую деятельность Пасечник вел с ноября 2017 года, когда по добровольному согласию получил от оккупантов должность "и.о. председателя ЛНР". В 2018 году он "выиграл" псевдовыборы, организованные политтехнологами администрации президента РФ для легитимации его пребывания у власти", – отметили в СБУ.

Также Служба безопасности напомнила, что с 2018 по 2022 год фигурант, "действуя умышленно, с целью оказания помощи иностранному государству и его представителям в проведении подрывной деятельности против Украины и незаконного изменения государственного устройства", способствовал внедрению на оккупированной территории Луганской области "законодательных стандартов РФ".

В феврале 2022 года Пасечник обращался к российскому диктатору с просьбой признать независимость "ЛНР", после чего террористы самопровозглашенной "республики" подписали "договор о дружбе" с РФ.

Именно этот "правовой акт" был использован Кремлем как формальный повод для начала широкомасштабной войны против Украины и захвата части Луганской области. В дальнейшем Пасечник принял участие в подписании с Путиным "соглашения" о присоединении оккупированного региона к РФ", – напомнили в СБУ.

Среди других эпизодов фигуранта упоминаются организация и участие в выборах в законодательные органы власти в сентябре 2023 года и российские выборы президента в марте 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главаря "ЛНР" приговорили заочно к 12 годам лишения свободы за совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также участия в организации и проведении незаконных референдума 2022 года.

Уже после этого Служба безопасности сообщила о новом подозрении коллаборанту Пчеловоду – по поводу организации предателем принудительной "мобилизации" местного населения к оккупационным войскам РФ.