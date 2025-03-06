Выражала пренебрежение к ВСУ и восхваляла врага: пропагандистку из Мариуполя объявили в розыск

В Украине объявили в розыск пророссийскую "журналистку", работающую на оккупационную пропаганду во временно захваченном Мариуполе. Ей заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

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Об этом информирует сайт "Хочу к своим", имя предательницы не называется. Известно, что женщина добровольно начала работать на агрессора после захвата города войсками РФ в 2022 году.

В частности, псевдомедийщик стала "корреспонденткой" телеканала "Оплот", подконтрольного так называемому министерству информации "ДНР".

"Она регулярно снимает репортажи о так называемых патриотических фестивалях и социальных мероприятиях, прославляющих Россию – государство, которое продолжает убивать украинцев. В своих материалах коллаборантка неоднократно выражала пренебрежение к Вооруженным силам Украины", – говорится в сообщении.

Кроме работы на пророссийское телевидение, пропагандистка ведет собственный блог, в котором общается с российскими "коллегами" и рассказывает о "восстановлении" города, разрушенного самими оккупантами.

Обвинительный акт относительно коллаборантки утвержден и направлен в суд прокурорами Донецкой областной прокуратуры. Досудебное расследование осуществляет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В частности, женщине грозит наказание по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины – до пяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься медийной деятельностью сроком до 15 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне разоблачили коллаборантку, которая руководила учебным заведением оккупантов в 2022 году. Предательница заняла должность "проректора по образовательной деятельности" и внедряла образовательные стандарты РФ.

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